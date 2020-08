Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Streets of Rage 4 a été un énorme succès même si la franchise était absente depuis de nombreuses années. Cela a été possible grâce à DotEmu, Lizardcube et Guard Crush Games récupérant les bases de la série et offrant un jeu à la hauteur de ses prédécesseurs.

Ces derniers jours, les fans du nouvel opus ont demandé aux entreprises plus de contenu, car elles souhaitent d’une manière ou d’une autre revenir au titre. La communauté souhaite donc voir plus de personnages jouables, de paramètres et même de modes de jeu.

DotEmu a écouté les demandes de la communauté, il a donc décidé de commenter certaines des suggestions et de répondre à diverses questions. Heureusement, il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui veulent plus de contenu pour le titre.

Streets of Rage 4 obtient du contenu DLC

DotEmu a assuré avoir reçu de nombreuses questions liées à l’avenir de Streets of Rage 4. L’une des plus récurrentes est liée à un éventuel contenu post-lancement.

Grâce à son compte Twitter, la développeur a confirmé qu’elle travaillait sur du nouveau contenu pour Streets of Rage 4. Comme vous pouvez l’imaginer, la nouvelle a été très bien accueillie par les joueurs, qui espèrent voir des DLC avec le retour des personnages classiques et des ennemis.

De même, les fans veulent que des personnages comme Estel et d’autres protagonistes du jeu soient jouables à l’avenir. Malheureusement, DotEmu n’a pas révélé quels étaient ses plans pour le moment.

Le studio a seulement confirmé qu’il fonctionnait sur DLC et qu’il n’y avait pas de date de sortie estimée pour le moment. « Vous êtes formidables et vous méritez ce qu’il y a de mieux, alors donnez-nous le temps de bien faire les choses », a écrit DotEmu.

« Allez-vous ajouter du contenu à Streets of Rage 4? » OUI, nous le ferons mais il n’y a pas d’ETA. Vous êtes géniaux et méritez ce qu’il y a de mieux, alors donnez-nous le temps de bien faire les choses. PS: Nous avons également répondu à quelques autres questions ici 👉 https://t.co/0yLBXc0hoa pic.twitter.com/644W2AB2Hw – Dotemu (@Dotemu) 26 août 2020

Apparemment, l’attente du DLC Streets of Rage 4 sera un peu longue. L’étude n’a rien révélé de plus à ce sujet, mais elle préparera sans aucun doute quelque chose qui satisfera les fans chevronnés de la franchise.

Streets of Rage 4 est maintenant disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Retrouvez toutes les actualités le concernant sur cette page.

