Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 27/01/2021 8:08 am

Combat mortel C’est l’un des films les plus attendus de cette année. Il semble qu’après une longue période, les fans de cette série pourront enfin profiter d’une bonne adaptation cinématographique. Bien que ce travail sortira en salles et sur HBO Max en avril, nous n’avons toujours pas de bande-annonce complète qui nous donne un bon aperçu des personnages et de l’histoire. À sa place, Warner Bros.a publié un petit teaser de ses futurs longs métrages, dont Mortal Kombat.

Grâce à la présentation des résultats d’AT&T et de WarnerMedia, une petite vidéo a été diffusée centrée sur les futurs projets pour le cinéma. Ici, nous pouvons voir un peu de Sonya Blade, Scorpion et Sub-Zero en action. Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais c’est tout ce qu’il y a pour le moment.

Mortal Kombat sortira en salles et pour une durée limitée sur HBO Max, aux États-Unis, le 16 avril 2021. Pour le moment, on ne sait pas exactement quand la première bande-annonce du film sera disponible, mais il est probable qu’en février nous aurons l’occasion de voir un peu plus les personnages, l’intrigue et les combats qui nous attendent dans cette adaptation du NetherRealm classique. Dans les rubriques connexes, vous pouvez consulter le synopsis du film ici.

Via: Warner Bros.

Le village moyen et RE – Atomix Podcast 295

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.