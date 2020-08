L’événement DC FanDome promettait d’être l’une des grandes surprises pour les fans des héros et, avec de grandes attentes de la part des joueurs, le spectacle semble ont plus que respecté les souhaits des fans. Pendant l’événement, nous avons non seulement pu voir de bonnes nouvelles en matière de cinéma, mais aussi des jeux vidéo avec des publicités telles que Chevaliers de Gotham et Suicide Squad: Tuez la Justice League.

Ce dernier ouvrage a non seulement été une surprise pour ses héros, mais contient également une série de nouveautés dont, heureusement, déjà nous connaissons quelques propositions intéressantes. Nous connaissons les quatre héros de l’aventure et, bien sûr, que Metropolis sera la ville dans laquelle le jeu se déroulera, mais il reste encore beaucoup à révéler.

Les quatre personnages seront ceux que nous pourrons contrôler et jouer sans limite, chacun ayant ses capacités, ses avantages et ses inconvénients par rapport à un style d’attaque. D’autre part, il a été mentionné que c’est une continuation directe de l’univers qui on pourrait se retrouver dans la saga Arkham, c’est donc un complément idéal pour tous les fans de la célèbre saga.

Mais le plus important est, quand pouvons-nous profiter de cette belle aventure? Malheureusement, nous devrons attendre un peu pour savoir quand nous pourrons mettre la main sur ce titre puisque sa première est prévue pour 2022 et son développement se concentre sur la prochaine génération de consoles, donc uniquement sera disponible sur PC, Xbox Series X et PlayStation 5 même si, sans aucun doute, ce sera une révolution jouable avec une expérience qui promet d’être une surprise constante.