Activision prévoit de mettre toutes ses franchises, y compris celles de Blizzard, sur mobile. Suite au succès de Call of Duty: Mobile, la société a confirmé à ses investisseurs que lancera des jeux pour iOS et Android en 2021 afin de couvrir le plus large public possible.

Lors d’un appel pour annoncer les résultats financiers du T3 2020, Daniel Alegre, président et COO d’Activision Blizzard, a mentionné que les ressources de l’entreprise sont limitées, donc devrait se concentrer sur les plus grandes opportunités.

Selon Alegre, Activision doit apporter ses franchises aux milliards d’appareils mobiles actuellement disponibles.

“C’est de loin notre plus grande opportunité, et nous investissons considérablement pour en tirer profit et amener toutes nos franchises sur mobile au fil du temps. C’est vraiment très important pour nous.”

Le premier gros pari sera Crash Bandicoot: en fuite, un jeu pour iOS et Android qui fera ses débuts au printemps 2021. La société compte dans ses rangs King, les créateurs de Candy Crush Saga, qui sera en charge d’apporter la mascotte populaire de la PlayStation originale sur les téléphones mobiles.

Un autre titre en développement est Diablo Immortal. Annoncée lors de la Blizzcon 2018, cette version de Diablo pour smartphones a reçu de vives critiques de la part des fans, qui attendaient des nouvelles de Diablo IV. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de mises à jour, le jeu est toujours en développement par NetEase, le géant chinois responsable des lancements de l’entreprise dans ce pays asiatique.

‘Call of Duty: Mobile’ est une mine d’or pour Activision Blizzard

Bien que les entreprises aient essayé d’entrer dans le monde mobile avec des franchises connues, la vérité est que peu réussissent. Appel du devoir; Mobile a eu l’un des meilleurs lancements dans l’histoire des jeux mobiles. En juin 2020, le jeu comptait déjà plus de 250 millions de téléchargements et chiffre d’affaires supérieur à 327 millions de dollars.

Le succès de Call of Duty: Mobile est en grande partie dû à Fortnite et PUBG, qui a généré une explosion de Battle Royale sur les smartphones. Activision cherche à reproduire le succès avec d’autres franchises et l’une d’entre elles pourrait être Overwatch, un jeu de tir qui jouit d’une grande popularité dans le domaine des sports électroniques.

La version mobile d’Overwatch Cela fait des mois que ça fait des rumeurs, et bien qu’il n’y ait pas de confirmation directe de la part de l’entreprise, nous savons qu’elle figure sur la liste des franchises à explorer sur d’autres plateformes.

Les autres jeux qui pourraient atteindre le mobile sont StarCraft, Warcraft, Skylanders et le populaire Tony Hawk’s Pro Skater, pour n’en nommer que quelques-uns.

