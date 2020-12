Suivez ici en direct le gala des Game Awards, où nous rencontrerons le gagnant du GOTY 2020

L’organisation promet plus de 12 annonces de nouveaux jeux pendant le spectacle principal.

Enfin la date est arrivée. Ce soir aura lieu les Game Awards 2020, la nouvelle édition de ce gala annuel où les meilleurs jeux vidéo de l’année. Et surtout, nous y rencontrerons le gagnant du GOTY 2020, le prix convoité qui marque un titre spécifique comme le meilleur jeu de l’année par consensus. La vérité est que la liste des nominés pour GOTY 2020 a suscité quelques discussions parmi les fans, mais… Dans quelle édition n’était-ce pas le cas?

Alors que de nombreuses personnes se connectent au gala pour rencontrer les gagnants, beaucoup d’autres le font pour toutes ces annonces et ces scoops qui sont donnés lors de l’émission The Game Awards. Par exemple, l’année dernière, l’annonce officielle de la Xbox Series X y a eu lieu, et cette année, l’hôte Geoff Keighley a promis qu’il y aurait plus de 12 annonces au gala. Pour qu’aucun de vous ne manque le rendez-vous, chez 3DJuegos nous vous proposons cette actualité afin que vous puissiez suivez en direct The Game Awards 2020 avec facilité, une fois la diffusion démarrée.

Le programme débutera ce soir à 12h30 (heure de la péninsule espagnole) / 17h30 (heure du CDMX) avec un spectacle précédent au gala, où ils ont également promis qu’il y aurait des annonces et des nouvelles. Mais l’événement principal lui-même commencera à 01h00 (heure de la péninsule espagnole) / 18h00 (heure du CDMX), lorsque les gagnants commenceront à être annoncés, et pour afficher toutes ces publicités que les fans ont tellement hâte de savoir.

Dans ce que nous attendons au début de ce gala, vous pouvez aller réchauffer les moteurs avec cet article où nous passons en revue les grands moments des Game Awards du passé, et cet autre dédié à toutes ces annonces que nous aimerions voir cette année lors de l’événement. Bien sûr, si vous êtes intéressé à débattre pour savoir si tel ou tel jeu est digne du GOTY, dans cet autre article nous recueillons l’opinion des lecteurs sur les nominés pour le grand prix.

