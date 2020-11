3DJuegos commentera en direct les dernières actualités de ce jeu vidéo des auteurs de BulletStorm.

Envie de découvrir de nouveaux détails sur les Outriders? L’équipe de Les gens peuvent voler préparer une nouvelle diffusion en direct avec abondante détails et vidéos de ce jeu vidéo d’action coopératif qui sortira sur PC et consoles début 2020. Plus précisément, les auteurs du célèbre BulletStorm parleront de la fin de partie et de la quatrième classe de personnage que nous pouvons incarner dans le jeu: le Technomancien.

En prenant comme référence ce qui a été dit par l’équipe de développement elle-même lors de l’annonce de ce quatrième numéro d’Outriders, nous connaîtrons en détail le Expéditions, qui sont les tâches spéciales que nous entreprendrons une fois l’histoire principale terminée, c’est donc sans aucun doute l’un des aspects capitaux de l’expérience Outriders. Quels types de missions proposera-t-il? Saura-t-il comment nous tenter de continuer à nous battre encore et encore? Il ne reste que quelques heures pour le savoir.

Mais il y a plus dans cette nouvelle diffusion en direct que l’équipe de 3DJuegos vous informera dans une émission spéciale, car People Can Fly parlera également des Technomancers, un autre des classes de personnages qui sera disponible lors de la première des Outriders, et qu’ils décrivent comme un chasseur explosif que nous avons déjà eu l’occasion de voir brièvement en action lors de la troisième diffusion des Outriders.

Les Outriders arrivent sur PC et consoles début 2020Malgré les apparences, l’équipe de People Can Fly a clairement indiqué ces derniers mois que Outriders ne serait pas un jeu en tant que service, soulignant également l’importance de l’histoire dans une aventure qui promet de fournir des heures et des heures de pur plaisir aux commandes de divers personnages avec des armes et des capacités uniques. Durant les mois d’été nous avons eu l’occasion de le jouer comme nous vous l’avions déjà dit dans nos impressions d’Outriders, alors n’hésitez pas à les consulter à l’avance sur ce qui se déroulera cet après-midi, à partir de 18h00. Jeux 3D Nous commencerons notre émission 15 minutes à l’avance pour parler de tout ce que nous savons sur les Outriders à ce jour.

