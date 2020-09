L’absence d’un E3 2020 obligeait les entreprises à imaginer de nouvelles façons de présenter leur bonne nouvelle. Malgré la situation actuelle, ils ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation, contribuant à partir d’un style spécifiquement axé sur le numérique, des événements incroyables chargés de nouvelles, d’annonces et, bien sûr, certains une autre date de sortie tant attendue.

Ubisoft a été l’une des entreprises qui s’est le mieux adaptée à cette nouvelle situation, montrant aux joueurs qu’ils ont encore de nombreux projets intéressants pour eux. Par conséquent, après un événement au cours duquel nous avons pu apprendre de grands détails sur Assassin’s Creed Valhalla et même de Watch Dogs Légion, il est maintenant temps de vivre un nouveau chapitre. Tout cela grâce à Ubisoft Forward, l’événement qui aura lieu ce 10 septembre à partir de 20h.

Bien sûr, comme cela s’est produit lors du dernier événement, bien que la bonne nouvelle concernant les projets les plus ambitieux arriveront à 21h00., l’événement commencera un peu plus tôt. Il sera à 20h lorsque les joueurs auront l’occasion de profiter des annonces, mises à jour et surprises des jeux actuellement sur PC et consoles de la société française.

Mais cela ne s’arrête pas là, mais pendant l’événement, les joueurs auront la possibilité d’obtenir des récompenses intéressantes. Bien sûr, vous devrez être très attentif pour pouvoir les obtenir. Enfin, sachez que parmi les participants nous aurons des noms aussi imposants que Watch Dogs Legion et Hyper Scape ainsi que bien d’autres surprises. Pour cette raison, de Neox Games nous suivrons le live avec vous et nous n’hésiterons pas à partager, plus tard, toute l’actualité qui a été vue en direct. Alors n’hésitez plus et venez à ce grand rendez-vous avec nous, en suivant de près l’Ubisoft Forward qui débutera aujourd’hui à 20h00.