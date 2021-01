Le jeu vidéo musical a introduit cette fonctionnalité sur PC l’année dernière et arrive maintenant sur PS VR.

Si vous êtes fan du realité virtuel, vous avez une PlayStation 4 et vous appréciez le jeu vidéo musical Beat Saber, cela vous intéresse. Beat Games Studios a annoncé que le le jeu multijoueur arrivera au PS VR la semaine prochaine, à une date précise qui sera annoncée. Cette fonctionnalité était déjà sur PC depuis l’année dernière, mais elle avait retardé le lancement sur PS4.

Le meilleur sabre est un jeu vidéo de musique populaire dans lequel nous devons utiliser des sabres laser pour interpréter correctement les chansons (dans un style similaire à la saga classique Guitar Hero) en réalité virtuelle. Comme nous l’avons dit, depuis quelques mois, les joueurs PC pouvaient profiter d’un mode multijoueur, ce qui a sans aucun doute élargi le options amusantes du jeu vidéo.

“Chers joueurs PS VR, nous sommes en train de finaliser le multijoueur et devrions être prêts à le tester. semaine prochaine. Il s’agit d’une étape importante du développement et nous vous tiendrons au courant. Nous nous rapprochons! », A commenté l’étude. De plus, un utilisateur a demandé s’il y aurait jeu croisé entre PS4 et PC et Beat Games a indiqué qu’ils l’étudient, mais pas de nouvelles pour le moment.

Le jeu, comme nous l’avons dit, a été un grand succès et il y a moins d’un an, nous connaissions les données de vente du titre, qui à l’époque s’était vendu à plus de deux millions d’exemplaires. Était-ce le Succès du studio tchèque avec ce jeu, dont Facebook a acquis la société en 2019 pour l’intégrer dans Oculus Studios, bien qu’en principe, ils continuent à agir de manière indépendante.

