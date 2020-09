Riot surprend la communauté Valorant avec FTW Summer Showdown, un tournoi Valorant entièrement féminin avec une cagnotte de 50 000 $.

Niveler le terrain de jeu

La série North America Ignition devait se terminer après Pop Flash, mais Riot attendait une surprise. Un nouveau tournoi visait à attirer l’attention du groupe sous-représenté dans l’esport. Le tournoi se déroulera sur trois jours, à compter du 11 septembre à 17 h HNE. L’événement était initialement fixé à huit équipes en compétition pour 10000 USD, mais il s’est étendu à 12 équipes et 50000 USD après avoir fait équipe avec Nerd Street Gamers, Spectacor Gaming, T1 Gaming & Entertainment et G FUEL. Le tournoi apportera une exposition non pas aux meilleures joueuses de Valorant, mais aussi aux amateurs en herbe.

Notre parti s’agrandit et nous augmentons les enjeux! Le FTW Summer Showdown sponsorisé par @ T1 & @GFuelEnergy, et propulsé par @nerdstgamers fait désormais partie de la série @PlayVALORANT Ignition avec Riot Games🔥 3 jours

12 équipes

50 000 $ 11-13 septembre sur https://t.co/uhlAJ8IOUw pic.twitter.com/fkFNVuRjGU – FTW pour les femmes (@FTW_us) 10 septembre 2020

«La série VALORANT Ignition consiste à mettre en valeur les meilleurs talents de notre communauté, et nous voulons utiliser notre plateforme pour célébrer ceux qui font de grandes choses», a déclaré Anna Donlon, productrice exécutive de VALORANT chez Riot Games. «Participer en tant que femme à Les jeux sont une tâche ardue pour de nombreuses raisons, alors quand nous avons entendu parler du FTW Summer Showdown de Nerd Street Gamers et Spectacor Gaming, nous savions que nous voulions apporter notre soutien au tournoi et l’élever au niveau de notre VALORANT Ignition Series.

Le 5 septembre, le tournoi de qualification a déterminé les quatre équipes amateurs qui allaient affronter les huit premiers ce week-end. Les équipes de FTW Summer Showdown sont composées de créateurs de contenu, de joueurs amateurs et professionnels, offrant plus de diversité que tout autre événement de la série Ignition jusqu’à présent. Il s’agit de l’une des plus grandes cagnottes pour un événement d’esport réservé aux femmes. Competitive Valorant n’en est qu’à ses débuts, un tournoi comme celui-ci favorise la diversité pour les futurs tournois. Les matchs auront lieu du 11 au 13 septembre à 17 h 00 HNE sur la chaîne Twitch de Nerd Street Gamers.