Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 20/01/2021 08h33

Sumo Digital, l’équipe de développement qui nous a récemment remis Sackboy: une grande aventure, travaille déjà sur deux nouveaux projets inopinés. Récemment, l’étude a publié quelques offres d’emploi, dans lesquelles il a été révélé qu’en plus de ses projets déjà connus à la porte, La société gérera une nouvelle propriété intellectuelle et reprendra les rênes d’une franchise mondiale ouverte AAA.

La première offre est à un designer senior dans leurs bureaux de Sheffield, qui s’occuperait de travailler sur le prochain chapitre d’une franchise AAA en monde ouvert. Malheureusement, aucun autre détail n’est fourni pour identifier la propriété. Voici ce que dit l’offre:

“Nous recherchons un concepteur de jeu senior passionné pour travailler sur le prochain jeu dans une franchise d’action en monde ouvert AAA établie.”

De son côté, la deuxième offre s’adresse à un éclairagiste, qui Je travaillerais sur un jeu d’action multijoueur à la troisième personne, qui serait le premier opus d’une toute nouvelle série. De même, aucune information supplémentaire n’est fournie pour révéler plus de détails.

Sumo Digital a travaillé avec des entreprises telles que Sony, Microsoft, SEGA et Apple. Pour le moment, on ne sait pas si l’un de ces deux projets sera une livraison exclusive ou multiplateforme. Espérons que l’étude révèle plus de détails dès que possible.

Sur des questions connexes, Sony Santa Monica, les créateurs de God of War (2018), travaillent déjà sur un nouveau jeu inopiné.

Via: Sumo Digital

Sony Santa Monica travaille déjà sur un nouveau jeu inopiné Non, Fall Guys ne vient pas sur Xbox Game Pass

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.