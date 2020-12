Google Stadia continue de maintenir ses grandes intentions de se développer et d’offrir aux joueurs la meilleure expérience possible. Leur volonté de se multiplier, de proposer de grands jeux et surtout de garantir la meilleure expérience font partie des objectifs les plus ambitieux de l’entreprise. Et, par conséquent, nous trouvons des propositions aussi intéressantes que free to play Super Bombermna R en ligne.

Ce jeu étonnant est arrivé à Stadia entièrement gratuitement, sans avoir besoin d’un abonnement au service. En fait, vous pouvez profiter de ce titre sur n’importe quelle plateforme, soit depuis votre PC, votre téléphone ou même en utilisant le Chromecast Ultra. Vous pouvez simplement accéder automatiquement via le lien suivant pour rejoindre le jeu et atteindre la victoire.

Super Bomberman R en ligne | Konami

Bien sûr, si vous souhaitez obtenir l’édition la plus complète, le paiement est de 9,99 euros. Quelque chose qui peut être intéressant si le titre vous convainc afin que vous puissiez profiter pleinement de la proposition exclusive de Google Stadia. Une proposition qui surprend et qui, bien sûr, garantit aux utilisateurs de profiter de la meilleure expérience possible.

Super Bomberman R Online, comme nous l’avons indiqué, est uniquement disponible sur Stadia. Ce travail de Konami garantit aux joueurs une expérience de jeu unique liée à l’un des genres les plus réussis d’aujourd’hui. Une proposition qui implique une forte dose d’action, de stratégie et, bien sûr, d’éviter de tomber dans les pièges qui se présentent et même ceux que l’on se place.