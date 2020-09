Nous avons récemment appris que Super Mario 3D All-Stars C’est une réalité, mais le plus positif de tout cela est que vous n’avez pas à attendre longtemps pour pouvoir jouer aux trois jeux de cette compilation, car le prochain sortira. 18 septembre 2020 (bien que vous puissiez déjà lire notre analyse dans ce lien). Cependant, bien que ces jeux viennent directement du passé, il existe une convention de la génération actuelle de consoles qu’elle a suivie et c’est-à-dire, apparemment, qu’elle aura un mise à jour du jour celui qui permettra de polir certains autres éléments qui n’avaient pas été tout à fait corrects.

Super Mario 3D All-Stars s’améliorera dès le départ grâce à un patch de lancement

Il est plus que normal qu’aujourd’hui de nombreux titres disposent d’un patch qui sort le jour même de son lancement, car ce délai supplémentaire entre l’envoi du jeu en fabrication et son lancement peut être utilisé pour corriger d’autres éléments. cela n’a pas été très bien réalisé (dans certains cas, même pour rendre jouable un titre presque désastreux). Ainsi, Super Mario 3D All-Stars prend le train en marche de ces patchs de lancement si à la mode aujourd’hui, le titre sera donc mis à jour à la version 1.0.1 dès qu’il sera disponible via l’eShop (bien que il arrive également en format physique avec un tirage assez limité). Cependant, nous ne savons pas plus de détails sur ce que ce correctif de version corrigera.

Par conséquent, vous savez, si vous voulez obtenir une copie de Super Mario 3D All-Stars, vous devrez probablement attendre un peu plus longtemps pour y jouer, car Nintendo Switch indiquera qu’une mise à jour est disponible dans lorsque vous essayez de le saisir pour la première fois.

