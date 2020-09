Comme les lecteurs réguliers du site l’auront déjà vu, Super Mario 3D All-Stars a pris un départ fulgurant au Royaume-Uni, se hissant directement au numéro un lors de sa première semaine. Il s’avère que le premier succès du jeu a été encore plus grand que ce que nous pensions au départ.

Comme l’a rapporté Christopher Dring de ReedPop, qui a partagé les données des graphiques GfK sur les médias sociaux, 3D All-Stars vient de profiter du troisième plus grand lancement de tous les jeux au Royaume-Uni cette année. Seulement The Last of Us Part II et Animal Crossing: Nouveaux horizons a bénéficié de lancements plus importants – deux des titres les plus attendus de l’année.

Cela s’améliore encore, car Dring révèle également que Super Mario 3D All-Stars était le 15e plus grand lancement de jeu de Nintendo de tous les temps au Royaume-Uni, étant le deuxième plus grand jeu de plateforme Mario. Le plus gros lancement de tout jeu de plateforme Mario était Super Mario Odyssey en 2017, qui est actuellement le 14e plus grand lancement de Nintendo dans le pays.

Ses débuts impressionnants signifient également que 3D All-Stars a eu le cinquième lancement le plus réussi de tous les jeux Switch dans la région, assis uniquement derrière Animal Crossing: New Horizons et Super Mario Odyssey, ainsi que Épée et bouclier Pokémon et Super Smash Bros.Ultimate.

