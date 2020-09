Le plan de Nintendo pour Super Mario 3D All Stars déroute les fans qui espèrent une sortie physique pour le jeu. Le titre en édition limitée sera disponible du 18 septembre à mars 2021, mais Nintendo n’était auparavant pas connu pour des sorties chronométrées de cette nature.

Nintendo a annoncé que Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy seront regroupés dans le nouveau Super Mario 3D All Stars. C’est pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario Bros.

Cependant, une fois que nous atteindrons la fin du mois de mars, le pack de jeux sera verrouillé dans le coffre-fort Nintendo, ce qui rendra les copies physiques du jeu d’autant plus souhaitables.

Super Mario 3D All Stars obtiendra-t-il une version physique?

Selon Nintendo, Super Mario 3D All Stars recevra une version physique standard sur cartouche. Le jeu coûtera 49,99 £ GBP / 59,99 $ USD / 79,99 $ CAD, et il sera possible de pré-commander une copie physique à la fois auprès de Nintendo et auprès des principaux détaillants au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Cela dit, le jeu ne sera en vente que pendant une période de six mois. Cette fenêtre de sortie limitée est peut-être un test pour voir à quel point une collection est reçue, mais cela pourrait simplement être parce que Nintendo aime garder les fans de Mario sur leurs gardes.

Après mars 2021, il ne sera plus possible d’acheter Super Mario 3D All Stars à la fois sur le Nintendo eShop et sous forme physique depuis la boutique Nintendo. Cela dit, des copies physiques seront probablement toujours disponibles si vous savez où chercher.

Nintendo

Offre groupée en édition limitée de Nintendo

Bien que Nintendo tente peut-être de limiter la disponibilité des copies physiques de Super Mario 3D All Stars, il ne sera presque certainement pas impossible d’obtenir le jeu après mars 2021.

D’une part, les magasins conservent toujours les copies physiques du jeu même après que Nintendo a cessé d’imprimer de nouvelles cartouches. De plus, les copies d’occasion de Super Mario 3D All Stars resteront populaires.

Il y a cependant un risque que les scalpers achètent toutes les copies physiques disponibles du jeu, limitant ainsi l’offre du jeu et augmentant leur valeur marchande.

Pour éviter d’avoir à payer des prix scalpers, il peut être intéressant de pré-commander une copie physique de Super Mario 3D All Stars dès que possible.

