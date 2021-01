Quatre semaines seulement après l’arrivée de Super Mario 3D World + Bowser Fury Pour Nintendo Switch, Nintendo partage des détails plus intéressants sur le jeu via son site Web. Parmi ces détails qu’ils nous offrent, ils nous en disent plus sur le nouveau mode inclus dans le titre, Bowser’s Fury, et la confirmation que les niveaux de Captain Toad peuvent être joués en coopérative locale. Allons-nous commencer?

Bowser est encore plus furieux que d’habitude

Tiré directement du site Web de Nintendo dans sa version pour le Royaume-Uni, car en espagnol il n’y a aucune trace de ces détails pour l’instant, on peut lire que une mystérieuse substance noire a contaminé Bowser et l’a transformé en un monstre qui ne vit que pour la destruction. C’est pourquoi Mario et Bowsy doivent unir leurs forces et rassembler les soleils félins de la mer des griffes, et ainsi pouvoir accumuler du pouvoir pour affronter Angry Bowser. Le rôle de Bowsy, comme on le voit dans la bande-annonce il y a quelques jours, est d’aider Mario à obtenir des objets, ainsi que de l’aider dans sa mission de collectionner les soleils. Et oui, la coopérative locale était déjà confirmée, le premier joueur contrôlant Mario et le second Bowsy.

À mesure que le temps passe pendant que nous recherchons les Cat Suns, le Raging Sun se lèvera du lac près de l’île que Mario et Bowsy sont actuellement sur. Lorsque le temps passe soudainement de ensoleillé à orageux, l’arrivée de Furious Bowser sera imminente et peu de temps après, nous l’aurons là-bas invoquant des météorites du ciel et lançant des éclairs de feu vers Mario. Si notre plombier moustachu a assez de soleils, il peut activer la Giga Bell et devenir Giga Feline Mario pour tenir tête à Angry Bowser. Et s’il peut le vaincre, Furious Bowser retournera à l’eau pour débloquer de nouvelles îles à explorer. Jusqu’à mon retour, bien sûr.

De même, il a été confirmé que non seulement les niveaux de Captain Toad qui ont fait leurs débuts dans Super Mario 3D World avant que le mignon Toad n’obtienne son propre jeu vidéo feraient un retour, mais aussi qu’ils le feront avec le multijoueur local. pour quatre personnes. Il faudra voir comment les niveaux s’adaptent pour accueillir trois autres joueurs, ayant été les originaux pour un seul joueur.

Voir également

Avec tout cela comme une nouvelle exceptionnelle, en attendant que Nintendo appuie sur l’accélérateur de la promotion ces dernières semaines avant son lancement le 12 févrierAllez-vous essayer Super Mario 3D World + Bowser’s Fury?

Source 1, source 2

en relation