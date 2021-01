Grâce à une publication sur le compte Twitter du 35e anniversaire de Super Mario publiée il y a quelques jours et qui était passée inaperçue, nous avons appris que eLe degré d’aide que Bowsy nous offrira dans le mode bonus Bowser Fury qui comprendra Super Mario 3D World + Bowser Fury sera configurable. La nouvelle nous parvient alors qu’il reste moins de trois semaines avant les débuts du jeu sur Nintendo Switch et que les bandes-annonces n’arrêtent pas d’arriver, et elle est accompagnée de la mention que nous pouvons également configurer la sensibilité ou l’axe de la caméra dans le même Bowser Fury .

L’une des caractéristiques des jeux Nintendo en particulier, et de beaucoup d’autres développeurs en général, est que depuis quelque temps, ils tentent de rapprocher leurs titres du grand public en les rendant plus accessibles. Nous le voyons depuis des années avec l’aide de toutes sortes et installations pour que n’importe quel joueur puisse profiter du titre tout en essayant de maintenir un certain niveau de défi pour les plus expérimentés. Cette nouvelle option confirmée dans Bowser’s Fury vient réaffirmer que l’engagement de Nintendo en matière d’accessibilité et vous permet de configurer l’aide que Bowsy nous fournira à différents niveaux ou même le désactiver complètement. Tout cela, bien sûr, tant que nous ne jouons pas avec un ami qui contrôle le petit Bowsy.

À ce jour, nous savons que le rôle de Bowsy dans ce mode de jeu est d’assister Mario en obtenant des power-ups ou en combattant des ennemis, tout en brandissant le pinceau magique de Super Mario Sunshine.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sera mis en vente le 12 février exclusivement sur Nintendo Switch. À moins de trois semaines, avec tout ce que nous savons sur le jeu en ce moment, allez-vous vous en procurer?

