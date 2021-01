Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme prévu, Nintendo a publié ce matin une nouvelle bande-annonce pour Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, le titre original de la Wii U sera réédité sur Nintendo Switch cette année.

Ce titre fait partie des célébrations des 35 ans de la franchise. Le jeu proposera un mode coopératif multijoueur local et en ligne, ainsi que des mises à jour de l’histoire liées à Bowser.

Le trailer réaffirme la date de sortie du titre et révèle l’une des grandes surprises qu’il offrira aux joueurs sur la console hybride.

Voici à quel point Super Mario 3D World + Bowser Fury sera génial

Le titre comprendra une nouvelle aventure où Mario s’associera à Bowser Jr. La raison? Bowser est devenu gigantesque, a perdu le contrôle et cause des problèmes. Ainsi, Mario fera tout son possible pour le vaincre et pour cela il aura à sa disposition une puissance de frappe.

La bande-annonce révèle certains domaines que nous explorerons pour arrêter le méchant classique de la saga. Nous vous rappelons que Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sera disponible au début du mois prochain en échange de 59,99 $ US.

Le port sera distribué en format physique et numérique à partir du 12 février. Le jeu comprendra 2 nouveaux amiibo qui seront vendus séparément: Cat Mario et Cat Peach. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse la bande-annonce ci-dessous:

“Bowser est devenu gigantesque et a perdu tout contrôle! Rejoignez Bowser Jr. pour arrêter son père diabolique dans l’aventure de Bowser Fury, inclus dans le jeu Super Mario 3D World + Bowser’s Fury”, indique la description officielle du Jeu.

Trouver: C’est tout ce qui a été annoncé dans le Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sera disponible exclusivement sur Nintendo Switch le 12 février. Dans ce lien, vous trouverez plus de nouvelles liées à la console et à ses jeux.