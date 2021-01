Le mécanisme promotionnel de Super Mario 3D World + Bowser Fury C’est déjà à plein régime alors qu’il reste exactement trois semaines avant l’arrivée du titre sur Nintendo Switch. Par conséquent, si vous ne faites rien, nous pourrions voir pour la première fois le mode multijoueur des mini-jeux Captain Toad, de Nintendo Japon, nous recevons deux publicités pour la télévision de cette “nouvelle” aventure de Mario et compagnie dans laquelle on peut voir du nouveau matériel par rapport aux bandes-annonces précédentes.

Super Mario 3D World + Bowser Fury continue d’être aimé

Le premier est une bande-annonce à utiliser qui montre différents moments du retour de Super Mario 3D World ainsi que les débuts de la nouvelle aventure du plombier, dont pour le moment on ne connaît ni la longueur ni la durée, Bowser’s Fury.

Quant à la seconde, nous avons une de ces annonces que Nintendo aime tant faire, et nous voyons comment l’aventure de Mario se joue en mode coopératif dans différents foyers pour faire comprendre que il n’y a pas de profil de joueur unique. En fait, c’est un jeu pour toute la famille.

Voir également

Au fil des jours, et avec seulement trois semaines jusqu’au 12 février et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury est en vente, Il est clair que Nintendo va mettre toute la viande sur le gril pour que le grand titre du 35e anniversaire de Super Mario atteigne le plus large public possible. Centrés sur la sensation d’aventure et le multijoueur, ces deux publicités télévisées ne sont sûrement pas les dernières que l’on voit du retour imminent de Mario sur Nintendo Switch. Qu’il n’est jamais parti, mais tu me comprends.

En ce qui concerne le jeu, rappelez-vous qu’il s’agit d’une version originale de la Nintendo Wii U Super Mario 3D World adaptée à la Nintendo Switch avec de légères modifications pour mieux s’adapter à la console hybride. Quant au mode appelé Bowser’s Fury, qu’ils ont baptisé au Japon comme Fury’s World, il sera un peu plus ouvert et de temps en temps nous devrons faire face à un Furious Bowser pendant que Bowsy nous donne un coup de main pour qu’ensemble nous puissions récupérer son père.

La source

en relation