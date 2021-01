Nous nous rapprochons de plus en plus de la grande première de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, une œuvre qui vient avec l’intention de révolutionner la console hybride de Nintendo avec ses grandes nouveautés. Même si Super Mario 3D World était l’une des œuvres les plus surprenantes de Wii U, son retour n’a rien à envier puisque les joueurs pourront profiter d’un grande variété de contenus fournis avec Bowser’s Fury.

Bien sûr, pour présenter sa grande nouvelle, la société n’a pas hésité à partager une nouvelle bande-annonce qui, même si elle attendait, nous rapproche un peu plus de ce qui est à venir. Il est donc temps de profiter d’une nouvelle bande-annonce complète axée sur le nouveau travail de Nintendo Switch qui aura son grande première le 12 février et qu’en plus, il n’arrivera pas seul.

Super Mario 3D World + Bowser Fury | Nintendo

Ceci est un autre des bonne nouvelle que l’entreprise nous réserve. Et, avec l’intention de célébrer le 35e anniversaire de Mario avec style, la société a confirmé l’arrivée de la nouvelle Nintendo Switch Mario Edition. Cela vient avec un design en rouge et bleu, rappelant ainsi les couleurs du personnage mythique et qui, bien sûr, viendra bien accompagné d’une couverture qui suivra le même style.

C’est le meilleur moment pour continuer à profiter des excellentes propositions qui viennent de la main de Super Mario. Bien sûr, il reste encore beaucoup à voir dans le grand retour de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, bien qu’il nous reste très peu de choses à voir de nos propres yeux. Bien sûr, encore mieux si cette proposition est accompagnée de une nouvelle Nintendo Switch ce 12 février.