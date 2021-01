Pendant cette année, Nintendo fait la fête, et c’est que son icône, Super Mario, n’a ni plus ni moins de 35 ans. Qui allait dire au plombier moustachu qu’il atteindrait cet âge dans une forme incroyable? Il y a plusieurs événements que Nintendo a préparés pour cette célébration, ainsi que le lancement de divers titres de notre star, tels que Mario Kart Live: Home Circuit, Super Mario 3D-All Stars, LEGO Super Mario, entre autres, ainsi que le jeu dont nous vous apportons les impressions ci-dessous: Super Mario 3D World + Bowser´s Fury.

Depuis la mise en vente de la Nintendo Switch il y a près de quatre ans, de nombreux jeux Wii U exclusifs ont été publiés sur la console hybride, leur donnant ainsi une seconde vie et les apportant aux joueurs qui ne les appréciaient pas sur la console de la manette de la tablette. . Et c’est que, vu ce qui a été vu, tôt ou tard ce serait au tour de Super Mario 3D World. Comme avec Pikmin 3, Nintendo a voulu ajouter du nouveau contenu, et quelle meilleure façon de le faire qu’avec l’ennemi juré Mario, Bowser. Si vous voulez en savoir plus sur ce que nous avons pensé des premières mesures de ce Super Mario 3D World + Bowser´s Fury, il vous suffit de continuer à lire.

Feline Mario à l’attaque

Super Mario 3D World est une continuation du titre à succès Nintendo 3DS, Super Mario 3D Land. Avec les deux titres, Nintendo a voulu donner un twist au genre des plateformes, mélanger des plates-formes 2D avec des plates-formes 3D, donnant naissance à un hybride de ces genres. Et il faut reconnaître que les choses se sont très bien passées pour eux, puisqu’en mélangeant les deux genres, on a le bien de chacun.

Comme dans n’importe quel jeu Mario, notre protagoniste doit sauver une princesse, bien que cette fois ce ne soit pas la princesse Peach. Dans Super Mario 3D World, le diabolique Bowser a capturé toutes les fées du royaume des fées, et Mario et sa compagnie n’hésitent pas à venir à sa rescousse. Dès le début de l’aventure, quatre personnages sont disponibles: Mario, Luigi, Peach et Toad. Chaque personnage a une capacité différente, leur maniement étant différent. Comme on dit, Super Mario 3D World est un hybride des deux types de plates-formes mais il boit beaucoup plus que la 2D. Et, comme dans tout Super Mario 2D, notre objectif est d’atteindre le drapeau à la fin de chaque écran dans les plus brefs délais et d’obtenir autant de points que possible.

Et comme dans toute aventure Mario, vous ne pouvez pas manquer les “power-ups”, ou enhancers. Dans ce titre, nous pouvons profiter de deux nouveaux power-ups, le duplicité qui font dupliquer votre personnage, étant capable de gérer plusieurs personnages en même temps, et la puissance par excellence de Super Mario 3D World, le super hotte avec lequel vous pouvez devenir un félin incroyable. Une fois que Mario et ses amis se sont transformés en félins, ils peuvent se frayer un chemin, escalader des murs ou plonger d’une hauteur considérable. Sans aucun doute, de toutes les transformations qui sont dans Super Mario 3D World, c’est celle que j’ai le plus aimé, et ce n’est pas étonnant. Le gameplay présenté par Super Mario 3D World est à la hauteur de tous les jeux Mario, et cela se résume à une grande précision et réponse aux actions que nous faisons. Cependant, étant un mélange entre 3D et 2D, il y a des moments où il faut faire attention à certains points car notre personnage peut tomber de la falaise au minimum, perdant ainsi une vie.

Les premières heures à jouer à Super Mario 3D World, nous laissent un bon goût, puisque nous sommes face à un titre simple, fait pour tous les types de joueurs, et ce qui est mieux, pour toute la famille. Merci à votre multijoueur local et en ligne, cette dernière étant une nouveauté de cette version, nous pouvons jouer simultanément jusqu’à 4 joueurs, rendant l’expérience de jeu encore plus amusante.

La fureur de Bowser s’est déchaînée

Comme nous l’avons mentionné au début du texte, Super Mario 3D World, bien qu’il soit un portage du titre Wii U, est livré avec un supplément: Bowser’s Fury. À partir de début, nous pouvons choisir quelle aventure nous voulons faire, Super Mario 3D World ou Bowser´s Fury, puisqu’ils sont indépendants les uns des autres. La vérité est que c’était quelque chose qui nous a surpris quand il a été annoncé, car nous nous attendions à ce que l’aventure Bowser’s Fury soit liée à l’histoire de 3D World bien que son gameplay soit différent.

Dans Bowser´s Fury, Mario se retrouve dans la mer des griffes, une mer pleine d’îles où il doit aider Bowsy à découvrir ce qui arrive à son père Bowser, car il est devenu furieux et incontrôlable. Mario doit traverser les îles, mais avec beaucoup de soin, car une fois qu’il se réveille Bowser furieux, la tempête se déchaîne, et c’est que Furious Bowser lance de grandes attaques de pointe, détruisant tout, ainsi que son attaque la plus puissante, le souffle de feu. Après un certain temps, notre ennemi suprême se retire, mettant ainsi fin à la tempête d’attaques. Pour y faire face, Mario doit trouver différents soleils félins, et si nous atteignons un certain nombre d’entre eux, le Gigacampana. Cela montre toute sa puissance une fois que Furious Bowser se réveille, nous devons donc être attentifs au nombre de soleils félins et au bon moment où notre ennemi juré fait son apparition. Si nous prenons la Giga Bell, Mario se transforme en Giga Mario Félin et il sera prêt à affronter dans un combat de titans contre Furious Bowser.

Ce qui différencie Bowser’s Fury de Super Mario 3D World, c’est que cette fois a perdu la partie 2D, nous sommes donc confrontés à un Mario 3D où nous pouvons nous déplacer où nous voulons. Dans Bowser’s Fury, il n’y a pas de bannière valide, mais nous avons différentes missions pour collecter les soleils félins, qui, une fois terminés, apparaîtront davantage. Les contrôles sont les mêmes que dans 3D World et ils maintiennent certains des power-ups tels que le Super Bell pour pouvoir nous transformer en Feline Mario, mais comme on dit, avec l’essence d’un 3D Mario. A cette occasion, on peut aussi jouer en coopérative locale, mais uniquement avec un autre ami, puisque l’un conduit Mario et l’autre Bowsy.

Sur le plan artistique, il convient de noter que Bowser’s Fury est visuellement beaucoup plus beau et frappant que 3D World, et cela montre que l’on est un portage d’un jeu Wii U (sans nuire à cela, car il a l’air très bien) , et l’autre est fait à partir de zéro. Les deux partagent l’esthétique de n’importe quel jeu Mario avec des couleurs vives et éclatantes, ainsi qu’une bande-son spectaculaire que nous ne nous lasserons pas d’écouter.

Super Mario 3D World + Bowser´s Fury – Double aventure, double plaisir

Les impressions laissées par Super Mario 3D World + Bowser´s Fury sont très positives, car nous sommes confrontés deux jeux en un. Chaque partie du jeu a ses particularités, avec des choses différentes les unes des autres, mais en même temps elles ont des choses en commun. Les deux parties ont l’essence d’un Mario dans sa forme la plus pure, notant le soin qu’elles ont mis à la fois dans la jouabilité, comme dans le style artistique, ainsi que dans sa bande sonore. Nous n’avons pas voulu aller dans beaucoup de profondeur, puisque nous sommes confrontés à quelques premières impressions, il faudra donc attendre un peu plus longtemps pour en savoir plus sur ce qui amènera Mario dans ce qui reste de l’aventure, mais nous sommes plus que sûrs que quoi nous Il reste encore un jeu, ce qui est beaucoup, nous allons en profiter comme des nains, donc sans plus tarder, nous vous laissons continuer notre aventure et arrêter le diabolique Bowser.

