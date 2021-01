Nintendo continue d’avoir un grand mystère sous la main, un catalogue de sorties qui, pour le moment, n’ont pas été confirmées ou montrées. Bien que, heureusement, nous ayons déjà quelques titres à surveiller. Après tout, il y a propositions comme Super Mario 3D World + Bowser’s Fury qui ont pu nous laisser sans voix, même lorsque nous avons pu les rencontrer pour la première fois sur Wii U, bien que oui, sans toutes les nouvelles que cela comprend.

Heureusement, si vous avez récemment vu la bonne nouvelle apporte avec lui dans sa nouvelle bande-annonceIl est maintenant temps d’approfondir un peu plus sa jouabilité avec une nouvelle bande-annonce présentée par Nintendo lui-même. En cela, surtout, ils mentionnent comment Bowser Fury sera joué, le nouveau mode dans lequel le joueur aura un vaste archipel à explorer à volonté.

Parmi les nouveautés qui attirent le plus l’attention de cette proposition est l’arrivée d’un Le mode photo est plus qu’attrayant pour les joueurs. Une proposition dans laquelle capturer toutes sortes d’images avec leurs filtres et toutes sortes de propositions qui donneront ce cachet unique aux œuvres de chaque joueur. En plus, bien sûr, d’avoir des tampons à coller et que nous retrouverons dans notre aventure.

Tout cela sera présent dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, une œuvre qui aura sa grande première le 12 février cette année sur Nintendo Switch. C’est l’une des grandes sorties de la société où, malgré avoir eu sa version pour Wii U, les innovations incluses en font une pièce plus que frappante pour la console hybride et où les joueurs devront mettre leurs compétences à l’épreuve. de toutes les manières possibles.