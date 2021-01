Il est incontestable d’affirmer que Commutateur Nintendo donne une seconde vie à de nombreux titres AAA publiés par Nintendo lui-même. L’annonce de Super Mario 3D World + Bowser´s Fury Il n’a fait que ratifier, une fois de plus, ce qui avait été précédemment commenté. Et, si l’on regarde le jeu d’origine, on se retrouve, malgré sa qualité incontestable, devant l’une des livraisons 3D de notre plombier bien-aimé qui s’est le moins vendu. Maintenant, nous obtenons de nouveaux détails sur certaines de ses éditions spéciales … avec SteelBook inclus!

Et, selon le site Yepan.net, Super Mario 3D World + Bowser´s Fury aura un bonus de réservation composé d’un Steelbook spectaculaire. Malheureusement, nous ne savons pas si ce contenu sera disponible en Occident, car la publication originale indique que cet extra sera exclusif à divers détaillants sud-coréens. Ensuite, nous vous laissons une petite galerie pour que vous puissiez la regarder de vos propres yeux:

Que pensez-vous du contenu supplémentaire présenté à ce jour pour Super Mario 3D World + Bowser´s Fury? Pensez-vous qu’il arrivera en Espagne? D’un autre côté, et en attendant que le titre arrive sur Nintendo Switch le 12 février, quels sentiments ressent la critique de ce bien-aimé par de nombreuses livraisons 3D de notre incroyable plombier moustachu? Considérant que plusieurs initiés affirment qu’il s’agit de l’un des ports WiiU les plus ambitieux, le battage médiatique semble pointer vers les nuages. Nous attendons vos commentaires et impressions à cet égard.

