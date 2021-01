À la surprise de tous (c’est le moins qu’on puisse dire, car c’était quelque chose que l’on s’attendait déjà à voir le paysage des jeux Wii U aujourd’hui), Super Mario 3D World + Bowser Fury Il a été annoncé pour Nintendo Switch en septembre 2020 et, parallèlement à cette annonce, il a également été confirmé qu’il arriverait avec plusieurs nouvelles concernant la version de la plate-forme précédente. Cependant, aucun autre détail n’a été donné sur ce à quoi ressemblerait cette “fureur de Bowser”, mais maintenant, grâce à un Nouveau bande annonce qui a été lancé, on peut déjà se faire une idée.

Ce sera la fureur de Bowser dans Super Mario 3D World + Bowser Fury

Il 12 février 2021 C’est la date à laquelle le plombier le plus “mignon” du monde du jeu vidéo arrivera sur Nintendo Switch avec Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, un remake du titre qui a fait ses débuts il y a quelques années sur Wii U (et auquel un serveur a mis trop d’heures pour le terminer à 100% avec tous les personnages). Cependant, si nous prenons en compte les dates, il était étrange que nous ne sachions toujours pas précisément quelles sont ces nouvelles que la fureur de Bowser apportera, alors maintenant le Big N a publié une nouvelle bande-annonce pour montrer ce que ce sera, et nous n’allons pas nier que c’est une bonne idée d’avoir ajouté un peu plus de contenu (d’un point de vue commercial) au lieu d’avoir fait un portage simple et clair. En fait, comme nous pouvons le voir dans cette bande-annonce, la fureur de Bowser semble être comme un monde que nous avons déjà vu dans Super Mario Odyssey, et nous avons également observé quelques nouveautés jouables, comme un chat géant Mario ou un accompagnateur Bowsy.

Par conséquent, et avec cette nouvelle bande-annonce sous le bras, nous ne pouvons attendre qu’un mois de plus pour pouvoir jouer à Super Mario 3D World + Bowser Fury où nous voulons, quand nous voulons et comme nous voulons (depuis avant, en tenant compte de la limitation loin de la Wii U, nous pourrions tout au plus y jouer dans la salle de bain).

