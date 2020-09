© Nintendo

La version Switch de Super Mario 3D World semble fonctionner plus vite que son homologue Wii U d’origine. Cela n’a apparemment rien à voir avec la fréquence d’images ou les performances techniques. Le gameplay vient peut-être d’être accéléré – à moins que la bande-annonce de révélation ne nous joue des tours!

GameXplain a partagé une comparaison côte à côte des deux versions, et en quelques secondes, vous pouvez voir que l’itération Switch dépasse l’original de la Wii U. Il pourrait être environ « 20 à 30 pour cent plus rapide » selon la source. Voici un aperçu complet:

La séquence Switch présentée dans la vidéo ci-dessus rend certainement l’expérience beaucoup plus fluide et plus vive. GameXplain note également comment Nintendo semble avoir légèrement changé la caméra. De plus, en plus de cela, 3D World on Switch est livré avec le jeu en ligne et l’extension, La fureur de Bowser.

Revenez-vous à Super Mario 3D World l’année prochaine? Seriez-vous prêt pour une version plus rapide de ce jeu? Dites-nous ci-dessous.