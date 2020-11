Souhaitez-vous payer plus de 100 000 $ pour un jeu vidéo? Eh bien, il y a des gens qui le font. Le premier, parce qu’ils en auront et qu’ils ne sauront pas mieux les dépenser, ce que nous ne défendrons pas. La deuxième chose est que vous pouvez imaginer qu’il s’agit d’exemplaires de plusieurs décennies et en parfait état. Ajoutez cela à être rare et l’équipement de collecte entre en jeu. Cette fois, il s’agit d’une copie du légendaire Super Mario Bros.3 qui a atteint le record du jeu vidéo le plus payé aux enchères: ni plus ni moins de 156 000 dollars, soit environ 131 000 euros au taux de change actuel.

Jusqu’à présent, un exemplaire de Super Mario Bros. vendu en juillet 2020 était celui qui se vantait de ce titre de jeu vidéo le plus cher jamais vendu aux enchères. Et qu’est-ce qui a rendu ce Super Mario Bros.3 spécial? Ce n’était pas son état de conservation, dont vous pouvez imaginer qu’en plus d’être scellé, il était en parfait état, mais plutôt une variante très rare de l’original, dans laquelle les lettres du mot “Bros.” ils couvrent le gant du plombier, une “erreur” qui a apparemment été commise lors de sa première impression, et qui a rendu les collectionneurs “fous” dans leur recherche.

Son statut a été noté Wata 9.2 A +, c’est-à-dire TRÈS bien conservé, ou Wataaaa! (lire avec la voix d’un combattant de Kung-fu) aux économies de ceux qui le veulent

Ce jour-là a été l’un des meilleurs en ce qui concerne les enchères de jeux vidéo, car il est également sorti un Pokémon Rouge avec une note Wata de 9,8 A ++ (un moyen de noter l’état de conservation et la rareté du titre en question, inventé par la société Wata), vendu pour un énorme 84 000 $ (environ 70 800 euros), étant le prix le plus élevé payé pour un jeu vidéo de la série Pokémon, et quatre fois sa valeur de vente initiale. Presque rien.

