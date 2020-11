Cela fait quelques semaines que je suis arrivé sur l’eShop de Super Mario Bros.35. et depuis lors, il y a eu plusieurs événements spéciaux dont nous avons pu profiter dans cette bataille royale particulière et surprenante pour Nintendo Switch. Cependant, Nintendo n’a pas l’intention de nous accorder une seule pause (ni nous ni notre plombier moustachu bien-aimé). Et, si nous vous disons qu’un nouvel événement singulier arrive, vous nous croyez, non?

Et c’est ça, c’est Nintendo lui-même, à travers le profil Twitter officiel de Super Mario Bros.35 pour le territoire japonais, celui en charge de communiquer que le prochain événement avec bataille spéciale pour le titre à portée de main ici. La bataille spéciale Il débutera le 27 novembre et se terminera le 30 novembre. Roi des pièces, comme il a été décidé d’appeler l’événement, il nous faudra collecter des pièces comme des fous à travers les niveaux 5-1, 4-1, 1-2, 1-1, 3-1, 4-4 et 6 -2.

Qu’avez-vous pensé de l’annonce de ce nouvel événement? Êtes-vous accro à la proposition de Super Mario Bros.35? Nous attendons, comme toujours, vos commentaires et impressions dans nos différents canaux de communication, mettant en évidence, comment pourrait-il en être autrement, notre chaîne officielle sur Discord.

