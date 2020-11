Vous souvenez-vous quand Nintendo était synonyme de qualité et que ses produits étaient impeccables? Voyons voir, ce n’est pas que maintenant ils s’effondrent, mais il est vrai que l’ombre de la dérive des Joy-con est très allongée. En fait, le problème est si grand que beaucoup de gens sont assez en colère contre Nintendo pour ne pas avoir résolu ce problème et ne pas clarifier si la garantie est également étendue ou non en Europe, comme cela a déjà été fait en Amérique. Et maintenant, quelques jours après le lancement du Game & Watch: Super Mario Bros. qui aurait dû être une touche finale pour le 35e anniversaire du plombier, Nintendo nous informe qu’il y a un problème avec la machine. J’espère que vous avez le traducteur de langue à portée de main.

Apprenez à dessiner Mario avec Game & Watch: Super Mario Bros.

Comment portez-vous votre français et votre italien? Parmi l’une des 35 animations différentes du mode horloge de la console, se trouve la vidéo mythique qui a été lancée dans Flipnote Studio pour apprendre à dessiner Mario que vous pouvez voir à la fin de l’actualité. Le fait est que la vidéo originale a été chantée et sous-titrée dans de nombreuses langues, y compris l’espagnol. Le problème que Nintendo a voulu mettre en garde est qu’en raison d’une erreur humaine les langues des pays européens ont subi un léger revers, les sous-titres ne coïncidant pas avec la langue de la vidéo, qui sera celle de la console. Heureusement, pendant la lecture, vous pouvez changer les sous-titres de langue. De cette façon, si nous lisons la vidéo en espagnol, le texte affiché par défaut à l’écran sera le français. Ci-dessous vous avez le tableau des langues:

En regardant le tableau, il semble plus qu’évident que lors de la programmation de la vidéo, une certaine valeur a dû être déplacée dans le code et les choses se sont mélangées. Sans aucun doute un petit échec qui ne ruine pas la machine, mais qui laisse un goût amer en bouche. Et maintenant, sans plus tarder, nous vous laissons avec la chanson «Drawing Mario»:

