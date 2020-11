Nintendo n’a épargné aucune surprise en célébrant le 35e anniversaire du personnage le plus emblématique de l’entreprise. Super Mario a été honoré avec une série de titres pour Nintendo Switch, parmi lesquels se distingue la collection indispensable des trois titres 3D les plus célèbres de la saga, et avec l’étrange surprise. L’un d’eux était le Game & Watch: Super Mario Bros., un appareil avec lequel le Big N a combiné deux de ses plus anciens succès, et qui vous permet de jouer Sortie du premier jeu de plombier sur la première «console» de l’entreprise. Cependant, pour certains écraser les champignons ne suffit pas. Dans le cas du YouTuber stacksmashing, le but était de faire frire les démons, donc, ni court ni paresseux, il a modifié son appareil et maintenant tu peux jouer à doom dessus. Le meilleur de tout? Il l’a enregistré sur vidéo.

Doom s’infiltre dans la maison de Mario

Tout a commencé lorsque les fans de Stacksmashing, un YouTuber avec une bonne gestion des câbles et des circuits, ont lancé l’idée de pirater Game & Watch de Nintendo: Super Mario Bros. Une proposition à laquelle ses fans ont répondu presque à l’unanimité, à la fois sur Twitter et dans les commentaires YouTube, avec un seul mot: “Doom”. C’était décidé, le titre de tueur de démons le plus célèbre de l’industrie du jeu vidéo devait tourner au retour de la console Game & Watch que Nintendo avait dédiée à Mario. Stacksmashing a utilisé ses compétences en tant que moddeur et voi la, Doom est maintenant disponible pour être joué sur Game & Watch. Bien sûr, la tâche n’était pas facile, plusieurs obstacles ont dû être surmontés. Bien que la meilleure chose soit qu’il vous raconte lui-même dans la vidéo qu’il a publiée en parlant du processus et en montrant le résultat final, bien sûr:

Nous savions déjà que tôt ou tard cela arriverait et, après avoir vu ces démons qui cassent les armes sur Game & Watch, il ne reste qu’une seule question à répondre. Quels autres jeux pourront-ils mettre sur la console?

