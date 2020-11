En même temps que nous nous sommes fait l’écho des déclarations de Takashi Tezuka et Yoshiaki Koizumi sur le récit des jeux de la saga Super Mario, le même article du Washington Post a recueilli de curieux titres de la part de ses collègues à propos de la création de nouveaux personnages et le poids que ceux-ci ont dans les aventures que le plombier devra vivre avec nous aux commandes. Bien que tous les aspects du développement soient repliés autour de l’objectif d’obtenir un gameplay optimal et satisfaisant, l’histoire n’est pas reléguée au bout de la route mais commence indirectement par la conception de personnages, amis et ennemis.

Et, en dehors de Mario, l’univers de la franchise regorge de personnages mythiques qui font déjà partie de l’imaginaire populaire, de son célèbre frère Luigi et Princess Peach, à d’autres plus secondaires comme Toad, Boo ou, pour donner plus d’exemples récent, Estela, et la conception de tous est en rapport avec le thème général qui suit le jeu là où ils apparaissent pour la première fois.

Kenta Motokura, designer dans divers jeux Mario et Pikmin et directeur des titres Mario 3D De Super Mario 3D World, il dit que c’est Miyamoto qui lui a appris l’importance des personnages qui ont été introduits dans un jeu faisant sens, qu’ils remplissaient une fonction. Il ne faisait pas référence uniquement à ceux qui avaient un espace en tant que protagonistes, mais à tout personnage que nous voyions à l’écran, comme le scintille de Super Mario Galaxy. Sur le développement d’Odyssey, il commente:

«Dans ce jeu, vous prenez le contrôle de beaucoup de personnages différents, et nous voulions que le rôle de chacun soit clair, comme ceux qui peuvent sauter ou ceux qui peuvent voler dans le ciel. Les avancées graphiques nous permettent de montrer de plus en plus de choses, et même ce qui ressemble à un simple ensemble pourrait avoir une fonction importante. Je considère que cette conception soignée est l’une des caractéristiques d’un jeu Super Mario. »

Bien sûr, il ne fait aucun doute que Nintendo a su créer des personnages emblématiques, non seulement dans l’univers Super Mario mais dans nombre de ses titres. Cinnamon, Pauline, Peach, Samus, Tom Nook, Fox McCloud… quel est votre personnage Nintendo préféré? Faites le nous savoir dans les commentaires!

