Dans une récente interview publiée par The Washington Post à l’occasion de la première de Super Mario 3D All-Stars, nous avons eu l’occasion de connaître le point de vue d’importants créatifs et développeurs historiques de Nintendo sur la saga du plombier le plus célèbre au monde. Entre eux, Yoshiaki Koizumi, Directeur général adjoint de Nintendo Entertainment Planning and Development (la plus grande division de l’entreprise) et Takashi tezuka, un producteur dans le même département et chez Nintendo depuis l’original Super Mario Bros., a parlé de le rôle du récit dans les jeux de la saga.

Contrairement à ce qui, a priori, semblerait naturel, la motivation des aventures de Mario n’est pas quelque chose qui surgit au début du développement, mais à la fin, lorsque l’équipe a établi les nouveaux mécanismes et environnements et a des idées claires concernant le jouabilité, un concept autour duquel tout le reste s’est replié. Le passage du temps et l’augmentation de la complexité des développements ont évidemment modulé l’ambition à laquelle le récit de chaque nouvelle expérience de jeu est confronté, mais la philosophie de mettre l’accent sur la jouabilité sur le reste des aspects de développement continue d’être présente dans le jeu. Esprit Nintendo. De cette manière, l’histoire est plus un moyen qu’une fin: son utilité est celle de assembler le reste de la mécanique afin qu’ils aient un sens par eux-mêmes et en tant que partie d’un tout.

«Takashi Tezuka, sur l’original Super Mario Bros.: Tant qu’il y avait une raison pour que Mario se déplace de gauche à droite, le joueur pouvait vaincre les ennemis et avancer avec bonheur. Et précisément parce que c’était un jeu où Mario sautait sur ses adversaires, il était plus important pour nous de créer des designs qui rendaient les règles intuitives, par exemple, donnant l’impression que la coquille de Buzzy Beetles aurait mal si vous marchiez dessus. “

Voir également

Il ne fait aucun doute que Nintendo est un expert en design jeux intuitifs, une logique qui l’a conduit à remporter de grands succès, qui a servi à faciliter l’accès aux jeux vidéo pour le grand public et qui, bien sûr, a été imitée par des titres de la profondeur de Les gars de l’automne, où vous pouvez commencer à jouer et vous gérer relativement bien sans avoir la moindre idée de ce qu’est le rouleau.

Que pensez-vous de cette philosophie? Pensez-vous que les histoires que Mario nous a racontées au fil des ans en valaient la peine? Nous vous lisons dans les commentaires!

en relation