Bienvenue dans Morning Music, le nouveau lieu de rencontre quotidien de Kotaku pour les amateurs de jeux vidéo et les sons cool qu’ils produisent. Aujourd’hui, nous écoutons un classique froid comme la pierre: la toute première aventure portable de Mario pour la Game Boy. Mais d’abord, quelques bavardages.

Quelques éléments à mentionner avant de passer à la charge utile actuelle. Premièrement, nous poursuivons (enfin!) Le plan original de Morning Music consistant à faire partager à divers écrivains de Kotaku leurs favoris musicaux de jeux vidéo. Bien que mes propres goûts soient très bons – merci de l’avoir dit – j’aimerais aussi voir des films de Morning Music qui sortent de ces limites, et que d’autres personnes se joignent à eux est la meilleure façon absolue. Je suis ravi d’entendre la bonne musique qui passionne mes collègues. De plus, c’est difficile d’en écrire cinq par semaine en plus de mes autres travaux, j’ai fait caca.

En parlant d’autres personnes, nous voulons également élargir un peu les limites de nos discussions. Les publications quotidiennes de Kotaku sur le thème «Comment ça va», conçues comme un abri sur place temporaire pour 2020, sont en cours de retrait, nous aimerions donc que Morning Music devienne un lieu accueillant pour tous ceux qui veulent juste s’arrêter et filmer la merde , sirotez un café et parlez de la vie quotidienne comme si vous étiez à HIG. Bonne discussion musicale, vie quotidienne aléatoire et bonne discussion sur les jeux vidéo. Profitons tous de la compagnie de chacun.

Enfin! Morning Music n’est plus «seulement» les jours de semaine, car l’éditeur du week-end Zack est à bord pour rendre vos samedis et dimanches plus musicaux également. Je sais qu’il a bon goût de la pizza (pas d’ananas!), Donc je suis convaincu que cela se répercutera également sur la musique de jeux vidéo. Peut être. Théorie non prouvée en fait.

Mises à jour terminées! Alors oui, parlons de Super Mario Land.

Super Mario Land (longplay) a incarné beaucoup de premières. C’était le premier jeu Mario sur un système portable, le premier à être développé sans la contribution de Shigeru Miyamoto, le premier à se dérouler en dehors du Royaume Champignon, le premier avec Princess Daisy, le premier avec des graphiques monochromes et le premier avec un son stéréo . Aha, le mot magique. Parlons-en.

Dans une autre première de Super Mario Land, le compositeur de la série Super Mario Bros. Koji Kondo s’est retiré pour laisser les tâches musicales à Hirokazu «Hip» Tanaka, fraîchement sorti de Metroid, Kid Icarus et Famicom Wars. (Voir aussi: Balloon Fight.) Tanaka a créé une bande-son presque entièrement nouvelle avec quelques rappels à la ligne principale précédente Marios, qui montrait que la Game Boy pouvait générer de la musique assez sympa avec des capacités pas trop éloignées de la NES.

Écoutons:

Nintendo / NMC2006 (YouTube)

Super Mario Land est un bref jeu de seulement quatre mondes / 12 niveaux, avec cinq pistes de jeu principales. «Main BGM # 1 / Birabuto Kingdom» est une affaire de boppy couvrant la majeure partie du premier monde, une sorte de nouvel hymne pour une nouvelle plate-forme et un nouveau facteur de forme. «Main BGM # 2 / Muda Kingdom», entendu pour la première fois dans World 2, est une escapade tout aussi facile à vivre. «Underground» a un motif égyptien, jouant sur la nature mondiale de nombreux paramètres et ennemis du jeu. J’aimais vraiment ça quand j’étais enfant.

« Shooting » accompagne les deux étapes amusantes de tir à défilement automatique du jeu, dans lesquelles Mario pilote un sous-marin et un avion, et ressemble le plus à une chanson existante de Super Mario Bros. « Chinese / Chai Kingdom » couvre les derniers niveaux du jeu, où vous vous mêlez de zombies sortant du folklore chinois. Enfin, «Ending» conclut tout avec un outro paisible.

En tout? Court. Agréable. Énergique. Et parfois, lorsqu’il est joué avec des écouteurs, stéréo distrayant. Ceci et Game Boy Tetris ont été les deux premiers jeux vidéo à domicile auxquels beaucoup de gens ont joué avec un son stéréo, et Super Mario Land était vraiment, vraiment dedans, souvent même en alternant les percussions entre les oreilles sur chaque battement. Game Boy ne pouvait placer les sons qu’au centre, à l’extrême gauche ou à l’extrême droite, donc la stéréo était certainement perceptible! (Je pensais que c’était chouette.)

À un moment donné, le jeu a vu une version de révision 1.1 qui a modifié de nombreuses chansons, semblant généralement réduire leur utilisation de la stéréo et même supprimer des artefacts audio comme les pops. Pas trop surprenant quand on pense à quel point le projet était à la pointe de la technologie, étant une démo technique Game Boy et un titre de lancement.

J’ai un souvenir, qui devait être Noël 1989, d’avoir joué à ce jeu la nuit sur le canapé et de l’avoir terminé juste au moment où les quatre piles AA expiraient. Bon temps.

Tour de bonus? Tour de bonus. Super Mario Land (playlist / VGMdb) était un album de 1989 couvrant la plupart des morceaux du jeu avec des arrangements de synthé enthousiastes, tout comme le style de Nintendo pendant quelques années. Un peu ringard, mais je l’aime assez bien. On pourrait en dire autant de Super Mario Land: Ambassadors of Funk de 1992 avec M.C. Mario (VGMdb). Le Wiki Lost Media explique:

Au début des années 1990, le groupe Ambassadors of Funk s’est associé à Nintendo pour réaliser un album Hip Hop basé sur des jeux de la série Super Mario Bros. Ces chansons ont ensuite été publiées sur un album nommé Super Mario Compact Disco. Alors que l’album n’est sorti au Japon que le 21 mars 1993, une chanson, basée sur Super Mario Land, est sortie dans le monde entier en single sur disques 7 « et 12 », sur CD, et à partir de 2009, elle est sur iTunes. Une vidéo promotionnelle a été réalisée pour la chanson.

Et voici ce single et sa vidéo.

Ils étaient vraiment dedans! Appréciez leur enthousiasme. Si vous souhaitez plus de Super Mario Compact Disco, YouTube peut vous le proposer.

C’est tout pour la musique du matin d’aujourd’hui! Comment se déroule ta journée? Je suppose que c’est notre première bande-son de Game Boy – heureux que nous ayons choisi une bande-son emblématique, sans parler de celle avec un lien hip-hop inattendu. Dites bonjour à tous les nouveaux visages que vous voyez dans les commentaires, soyez accueillant envers mes collègues, et je vous verrai bientôt!