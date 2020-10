Si nous parlons de l’un des personnages de jeux vidéo les plus épiques, l’un des noms qui apparaît en premier lieu est celui de Super Mario. Le personnage de Nintendo nous a accompagnés au fil des années dans d’innombrables aventures et nous a proposé toutes sortes de défis. Mais malgré le fait qu’aujourd’hui il semble impossible de penser qu’il y a des curiosités sur ce personnage que nous ne connaissons pas, La réalité est très différente.

De nombreux joueurs ont apprécié Super Mario World étant, peut-être, l’un des meilleurs du plombier tant pour son style graphique que pour sa mécanique jouable. Et s’il semble que son développement était déjà plus que terminé et que tous ses mystères avaient été révélés, la réalité est très différente et il semble que la société japonaise, à un moment de son développement, en vienne à avoir l’intention de nous montrer Super Mario sans cap, un mécanicien qui est venu des années plus tard avec Super Mario 64.

Cette information a été révélée par Nintendo Metro, qui a partagé plusieurs sprites sur ses réseaux sociaux qui ont été rejetés par Nintendo lui-même. tout en développant le jeu. Bien que pour beaucoup ce ne soit pas une grande surprise, pour les joueurs qui ont suivi de près les traces du personnage de Nintendo, c’est plutôt une surprise et, bien sûr, une première approche de l’un des mécanismes jouables qui, des années plus tard, serait une révolution. .

Il est intéressant de découvrir que, même 30 ans après sa création, Super Mario World garde toujours l’étrange secret pour les joueurs. Mais c’est à apprécier car c’est l’un des jeux qui a cédé la place à de grandes œuvres comme Super Mario Odyssey, un titre disponible sur Nintendo Switch et où, actuellement, on voit en détail à quoi ressemble le personnage sans casquette.