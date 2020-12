Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après ses débuts il y a plusieurs années, Super Meat Boy est devenu l’un des premiers jeux indépendants à connaître un grand succès. En raison de ce qui précède, de nombreux joueurs attendaient avec impatience la seconde période. La suite tant attendue a mis du temps à se développer, mais après de nombreuses années, elle deviendra réalité et on sait déjà quand elle fera ses débuts.

Le dernier que nous avons entendu de Super Meat Boy Forever était qu’il ferait ses débuts début 2019, mais il a ensuite été retardé indéfiniment, la pandémie de 2020 n’a pas aidé, car nous ne connaissions toujours pas de fenêtre de lancement. Si vous êtes l’un des fans de Super Meat Boy, nous avons de très bonnes nouvelles pour vous, car Super Meat Boy Forever, la suite du jeu indie emblématique d’Edmund McMillen, a déjà une date de sortie.

Dans le cas où vous l’avez manqué: le créateur du jeu a donné son avis sur l’accord d’exclusivité avec Epic Games.

Vous pouvez obtenir Super Meat Boy Forever avec une réduction grâce à Epic Games Store

Lors de la cérémonie des Game Awards 2020, il a été étonnamment révélé que Super Meat Boy Forever arriverait enfin sur PC le 23 décembre. Ce que vous devez prendre en compte, c’est que le titre a un accord exclusif avec Epic Games Store et apparemment cet accord aura un effet non seulement sur PC, mais aussi sur les consoles, puisque seule la version Epic Games Store a été discutée, donc que ce sera la seule plate-forme où l’indie sera disponible à la fin du mois de décembre.

Le titre sera au prix de 161,99 $ MXN dans Epic Games Store, mais si vous décidez de le précommander avant sa première, vous pouvez l’obtenir avec une réduction de 10%, donc le prix final pour une durée limitée sera de 145,79 $ MXN.

Cette annonce a été faite avec la révélation d’une nouvelle bande-annonce de gameplay dans laquelle vous pouvez voir certaines des nouvelles fonctionnalités qu’elle inclura, telles que la possibilité de lancer des coups de poing, d’exécuter un balayage, entre autres options de jeu. Ce titre sera une suite de l’aventure de Meat Boy et Bandage Girl, qui ont eu un fils, Nugget, qui a été kidnappé par le diabolique Dr Fetus. Les 2 héros devront parcourir des niveaux générés aléatoirement, ce qui vous rendra difficile d’essayer le même niveau lors de vos différentes tentatives.

Nous vous laissons la bande-annonce la plus récente du titre ci-dessous.

Que pensez-vous de cet indie? L’attendiez-vous? Dites le nous dans les commentaires.

Super Meat Boy Forever fera ses débuts le 23 décembre sur PC (via Epic Games Store), mais il devrait également arriver sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Steam et les mobiles. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

Lors des Game Awards 2020, de nombreuses annonces importantes ont été faites. Si vous ne voulez rien manquer de ce qui a été dévoilé dans la présentation, nous vous invitons à consulter cette page.

