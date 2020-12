Étant donné que les initiales de Super Meat Boy sont les mêmes que celles de Super Mario Bros., on pourrait supposer que le travail avec lequel Team Meat est devenu célèbre et a contribué à la révolution indépendante de la fin de la dernière décennie. il allait être jonché de références. Et évidemment, lorsque le jeu est sorti, il avait des références pour arrêter un train. La suite du classique indie, Super Meat Boy Forever, est sortie il y a une semaine et comment pourrait-il en être autrement regorge de références à une bonne poignée de jeux de l’époque de Super Nintendo et Megadrive.

Si vous peignez les cheveux gris, vous pouvez attraper les références de Super Meat Boy Forever à la volée

Cette fois, c’était Super Mario Rpg, Rocket Knight Adventure, Contra 3, Super Metroid, Chrono Trigger et Kirby’s Adventure à parodier en copiant leurs introductions pratiquement à plat par plan. Bien sûr, le bon goût pour choisir à qui se référer est indéniable. Quel ensemble de meilleurs jeux!

Mais il y a encore plus! Soyez prudent ici Nous entrons déjà sur le terrain dont beaucoup pourraient considérer comme des spoilers en entrant sur le terrain des “mondes cachés et secrets” mais si vous voulez voir les références qui sont dans ces mondes voici la vidéo.

Voir également

Super Meat Boy est sorti sur le Nintendo Switch eShop le 23 décembre en tant que console temporaire exclusive après de nombreuses années de développement, de redémarrage de projet et de retards. Mais enfin, nous pouvons voir comment les aventures du morceau de chair humaine le plus rapide de l’histoire des jeux vidéo se poursuivent.

La source

Source 2

en relation