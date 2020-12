L’événement Indie World de Nintendo a dévoilé la suite tant attendue de l’un des Indes les plus transcendantes de l’industrie.

Après un long développement et enchaînant plusieurs retards, nous avons déjà une nouvelle portion de viande sur le point de sortir du four avec l’arrivée de Super Meat Boy Forever. L’événement Indie World de Nintendo a permis de connaître la date de lancement du jeu, qui arrivera d’abord en tant que console pour la console hybride du prochain 23 décembre.

C’était l’une des annonces les plus frappantes de l’événement tant attendu, dans lequel beaucoup attendaient de nouveaux détails sur des jeux comme Hollow Knight Silksong. Maintenant, Super Meat Boy arrive avec une suite tant attendue pour confirmer l’expansion de l’univers de l’un des titres qui a provoqué la croissance du développement indépendant, qui fera ses débuts sur Switch pour apporter une aventure exigeante aux utilisateurs de console.

Pépite, la fille de Meat Boy et Bandage Girl, a été kidnappée et pour la sauver, nous devrons traverser plusieurs mondes pleins de dangers dans lesquels il est plus facile de finir Pain de viande. Pour ce faire, vous devrez glisser, sauter et avancer dans des niveaux effrénés construits à la main.

Bien sûr, il y aura également de la place pour les combats de boss et toutes sortes de dangers et de défis à surmonter. Une autre des annonces importantes de la Monde indépendant de Nintendo C’était l’arrivée de Among Us sur Nintendo Switch.

