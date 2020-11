Le parc d’attractions comportera un tour de Mario Kart sur des rails avec des éléments de réalité augmentée.

Monde Super Nintendo devait initialement ouvrir à l’été 2020, bien que, pour des raisons que nous connaissons tous, le parc d’attractions nintendo a dû retarder son ouverture jusqu’au printemps 2021. Mais maintenant, il semble que l’attente ne sera pas si longue à la fin. Comme confirmé Universal Studios À travers les réseaux, Super Nintendo World a déjà une date d’ouverture officielle dans son parc à Osaka: le 4 février 2021.

Il est inutile de savoir quand il s’ouvre, si on ne sait pas ce qu’il contient. Et, en cela, Universal nous offre un aperçu de Super Nintendo World à travers une nouvelle vidéo et des images du parc, qui nous montrent quelles seront sûrement ses grandes stars en février: le Château de Bowser et l’attraction Mario Kart. De IGN Japon, nous lisons que la reconstitution du château a de grands détails, de l’imposant statues du roi des Koopas aux images et aux finitions métalliques qui semblent tout droit sorties des jeux.

Et, pour ceux qui osent entrer, ce Attraction Mario Kart très différent de l’habituel. C’est une attraction sur rails pour quatre passagers, avec la curiosité que chaque visiteur aura une casquette de réalité augmentée qui transformera le voyage en une véritable course de Mario Kart, avec ses pilotes rivaux et des objets sur la piste, et avec la possibilité d’affecter le résultat final en fonction de nos actions. La victoire n’est pas garantie, commentaire d’Universal sur le support susmentionné.

Pour couronner le tout, en attendant à la sortie une salle des trophées plein de clins d’œil et d’éléments de la saga, y compris les coupes mythiques que nous connaissons tous des jeux Mario Kart. Il est peut-être difficile de se rendre au Japon en ce moment, mais ce parc promet d’être le rêve de chaque fan Nintendo pour quand la situation se normalise. Nous vous rappelons que le Super Mario Cafe and Store à Osaka est déjà ouvert, un aperçu de la première de ce parc, avec les meilleurs produits du Royaume Champignon. Aussi, et pour vous entraîner à la conduite, voici la bande-annonce de lancement de Mario Kart Live: Home Circuit.

