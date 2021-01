Un visiteur chanceux a publié une photo de quelques pikmins bien cachés dans les décors de l’enceinte.

Il y a des jours, Shigeru Miyamoto nous a donné de longues dents avec une visite du Super Nintendo World, le parc d’attractions basé sur l’univers Super Mario situé au Japon, qui ouvrira ses portes en février. Bien qu’il y ait déjà des invités chanceux qui ont pu le visiter, et ont révélé l’étrange secret qui montre que l’endroit sera plein de curiosités.

Le parc à thème Nintendo cachera-t-il plus de clins d’œil?Comme ils le disent de Nintendo Soup, dans un endroit du parc, plus précisément sur le café dédié à Toad, dans sa partie supérieure et bien camouflé un petit groupe de Pikmins. Un exemple qu’il y aura de la place pour de nombreux personnages et jeux dans l’univers Nintendo, au-delà de Super Mario. Nous n’exclurons pas qu’au fil des semaines, de nouveaux œufs de Pâques soient découverts dans la salle.

Dans la vidéo de présentation, nous avons vu que le Super Nintendo World sera plein de l’amour que la société japonaise accorde habituellement à ses jeux. Nous verrons des éléments liés à l’univers Super Mario et aussi nous pouvons interagir avec certains objets, comme les interrogations iconiques. Pour beaucoup, ce sera une raison suffisante pour se rendre dans la ville japonaise d’Osaka.

Avec le temps, nous verrons plus mais, si vous voulez voyagez tôt à Super Nintendo WorldMême si c’est figuratif, vous pouvez consulter notre rapport, dans lequel nous passons en revue 10 détails que nous aimons sur le parc à thème Nintendo.

