En octobre, nous vous informons que le Monde Super Nintendo, le parc d’attractions du géant de Kyoto et Universal Studios, ouvriraient ses portes au printemps 2021. Aujourd’hui, cependant, les deux sociétés ont confirmé la date d’ouverture définitive, qui sera un peu plus tôt que prévu. Ainsi, le parc, qui deviendra sûrement l’un des plus visités au monde dans les années à venir, commencera ses opérations sur 4 février 2021.

Le Super Nintendo World est situé à Osaka, au Japon, et nous ne doutons pas qu’il deviendra un lieu de culte pour les fans de jeux vidéo, en particulier les fans de Nintendo. Pour profiter d’une annonce aussi importante, Universal et le grand N ont partagé le premier regard officiel sur le parc fini. Comme on s’y attendait, ses espaces sont incroyables. Les entreprises se sont donné beaucoup de mal pour créer un lieu qui reflète vraiment les scénarios que nous avons vus dans les jeux vidéo.

Les “ manèges ” de Super Nintendo World

Depuis lors, Super Nintendo World aura plusieurs manèges. L’un d’eux, et qui prend le rôle principal dans la première avance, est Mario Kart. Il était clair qu’ils ne pouvaient pas oublier l’une des franchises les plus populaires de l’histoire, surtout maintenant qu’elle dispose d’une énorme communauté grâce à la Nintendo Switch et au lancement de Mario Kart Tour sur les appareils mobiles.

Le trajet de Mario Kart profite de technologie de réalité virtuelle pour offrir un voyage à travers une course intense entre des personnages emblématiques de Nintendo. Les passagers porteront des lunettes de réalité virtuelle affichant un design Mario personnalisé. Bien que le parcours soit sur rails, chaque kart dispose de quatre sièges avec des volants pour contrôler certaines caractéristiques du véhicule, telles que collecter des objets et lancer des projectiles dans le style du jeu vidéo.

Il est à noter que, bien que la visite commence dans le château de Bowser, vous explorerez également d’autres domaines célèbres tels que “Route de l’arc-en-ciel”, peut-être la piste la plus reconnue de Mario Kart. De toute évidence, Super Nintendo World aura d’autres tournées à l’avenir. Bloomberg note que le manège Donkey Kong est déjà en construction. L’idée est que le parc propose diverses expériences qui vous rapportent des points en fonction de votre performance, atteignant ainsi un score final lorsque vous terminez votre visite. Pour y parvenir, chaque visiteur portera un bracelet magnétique.

Super Nintendo World et les Jeux Olympiques

Universal Studios et Nintendo avaient pour objectif d’ouvrir les portes de Super Nintendo World au début de 2021, car ils pourront ainsi profiter du tourisme des Jeux Olympiques de Tokyo, qui se tiendront du 23 juillet au 8 août de l’année prochaine. Le plan initial prévoyait que le parc démarre ses activités à l’été 2020, mais la pandémie a entravé son emploi du temps et tout a été retardé. Il nous reste à savoir quelles mesures sanitaires ils prendront

