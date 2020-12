Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Super Nintendo World devait ouvrir ses portes au Japon à l’été de cette année, au tout début des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Cependant, en raison de la pandémie, l’ouverture du parc d’attractions a été retardée jusqu’en 2021.

Nintendo a confirmé en octobre que Super Nintendo World serait prêt et ouvert aux fans au début de l’année prochaine, mais n’a pas révélé de date exacte. Cela vient de changer, car nous savons enfin le jour où le parc commencera ses activités.

Jusqu’à présent, nous n’avons pu voir que l’extérieur de Super Nintendo World, mais nous pouvons déjà jeter un coup d’œil à l’intérieur. Grâce à cela, nous connaissons certaines de ses attractions. Comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle vidéo promotionnelle du lieu est sortie.

Super Nintendo World ouvrira ses portes en février 2021

Par une déclaration, Nintendo et Universal Studios Japan ont confirmé que Super Nintendo World ouvrirait ses portes au Japon au début de l’année prochaine. Les premiers visiteurs pourront entrer dans le parc à partir du 4 février.

De nouvelles images du lieu confirment une attraction basée sur Mario Kart, de sorte que les fans pourront profiter de lieux entièrement thématiques avec des éléments de la franchise de course populaire.

De même, il a été révélé que dans l’une des pièces du parc, il y aurait une énorme statue de Bowser, l’ennemi juré de Mario et de sa compagnie. La nouvelle vidéo promotionnelle nous permet de mieux voir tous ces éléments ainsi que les espaces extérieurs du parc.

Selon les détails, l’attraction Mario Kart se trouve à l’intérieur du château de Bowser et s’appelle Koopa’s Challenge. Cet emplacement comprend une salle des trophées avec toutes les lunettes et autres éléments de la saga.

Chaque visiteur recevra des lunettes spéciales de réalité augmentée, avec lesquelles une expérience immersive sera offerte. On ne vous en dit pas plus et ensuite on vous laisse la nouvelle vidéo du parc et quelques images.

Voici à quoi ressemble l’intérieur de Super Nintendo World

Trouver: La construction du Super Nintendo World a commencé à Universal Studios Hollywood

Super Nintendo World ouvrira ses portes au Japon le 4 février 2021. Regardez ce lien pour toutes les actualités liées au parc d’attractions.

