Monde Super Nintendo à Universal Studio Japan ouvrira enfin ses portes l’année prochaine. À l’origine, le parc d’attractions allait entrer en service en 2020, mais en raison de la pandémie COVID-19, ces plans ont été retardés. Maintenant, il a été confirmé que Ce sera en février prochain que le public aura l’occasion de se rendre dans cet espace tant attendu.

Nintendo a confirmé que Le parc d’attractions sera accessible au public à partir du 4 février 2021. De même, quelques photos promotionnelles ont été partagées où nous pouvons voir un peu plus le château de Bowser, ainsi que l’attraction Mario Kart.

Un petit aperçu vidéo officiel a également été partagé.

Selon Kurumi Mori, un correspondant de Bloomberg, le tour de Mario Kart, connu sous le nom de Koopa’s Challenge, utilise un casque de réalité augmentée et les voitures sont sur des rails, l’expérience sera donc assez contrôlée. En ce qui concerne les mesures sanitaires, tout sera désinfecté, mais Mori souligne que l’espace du château de Bowser est quelque peu compact et espère qu’Universal Studios Japan parviendra à contrôler le grand nombre de participants.

Enfin, Bloomber Quicktake a partagé une vidéo qui nous donne un meilleur aperçu de cette zone du parc d’attractions.

Le #SuperNintendoWorld du Japon ouvrira ses portes le 4 février 2021 à Osaka. @ Rumireports obtient un premier aperçu au monde de #Mario Kart de @ USJ_Official. En savoir plus: https://t.co/T9nUMnB1UB # 任天堂 pic.twitter.com/oZku1gwQTj – Bloomberg Quicktake (@Quicktake) 30 novembre 2020

Rappelles toi, Super Nintendo World à Universal Studios Osaka ouvrira ses portes le 4 février 2021. Dans des sujets connexes, Hyrule Warriors: Age of Calamity pourrait avoir un DLC. De même, New Horizons est le lancement japonais le plus réussi de Nintendo depuis New Super Mario Bros.

