On savait déjà que les dates envisagées pour l’ouverture de la première grande zone thématique Nintendo étaient de courte durée. Sans surprise, tout le monde savait que les projets d’Universal Studios Japan devaient ouvrir au printemps 2021. Monde Super Nintendo. Même la dernière “vue à vol d’oiseau” que nous avons partagée du parc a suggéré que tout était presque prêt. Cependant, cela n’est pas moins surprenant. Et c’est que nous venons d’apprendre une infinité de nouvelles données, dont sa date d’ouverture!

Et c’est que le service de distribution de communiqués de presse PR TIMES a partagé une note détaillée dans laquelle, parmi de nombreux autres détails, il est révélé que Super Nintendo World, le domaine thématique du Big N situé à Universal Studios Japan (Osaka) Il est prévu d’ouvrir le 4 février 2021. Comme si cela ne suffisait pas, une multitude de nouveaux détails ont été publiés.

le Château de Bowser Il sera fait de pierre, il sera entouré de clôtures en fer, de portes en acier, d’une figure de Bowser présidant l’entrée et comprendra le tour en train (réalité augmentée) «Mario Kart: le défi de Bowser«. Une attraction surprenante qui nous mettra aux commandes d’un kart incroyable, et dont l’entrée nous accueillera avec toutes les coupes que nous pouvons gagner dans Mario Kart. Comme si cela ne suffisait pas, les visiteurs peuvent utiliser leurs écouteurs (écouter la musique originale d’une franchise aussi populaire) et parcourir le parcours avec des surprises sans fin en cours de route. Des surprises qui offriront une expérience personnalisée dans chaque itinéraire (qui variera selon que nous gagnons ou non), y compris des batailles à l’épée pour repousser les ennemis ou la possibilité de rivaliser avec Mario ou la princesse Peach. Voici un court aperçu vidéo:

フ ォ ロ ー & RT で 応 募 完了 ❗ 抽選 で 、 # SuperNintendoWorld ✨ 先行 体 験 が 当 た る 🎁✨

あ の ゲ ー ム の 世界 に 飛 び 込 ん で 、 # マ リ オ の よ う に 、 体 ご と 全身 全力 で ✨

本 気 で 遊 べ る 、 世界 で 唯一 の 遊 び 場 が 、

2 月 4 日 (木) オ ー プ ン 🎉 合 言葉 は #WeAreMario !!

さ あ 、 ア ソ ビ の 本能 を 解 き 放 て ❗ # USJ – ユ ニ バ ー サ ル ・ ス タ ジ オ ・ ジ ャ パ ン 公式 (@USJ_Official) 30 novembre 2020

Et les surprises ne s’arrêtent pas là. Le parc comprendra différents espaces thématiques qui recréent parfaitement l’univers de Kyoto et avec lesquels nous pourrons interagir («voler», frapper des blocs ou collecter des pièces de monnaie et autres objets). De plus, après lier le «Power Up Band» (qui peut être acheté dans le parc) avec notre smartphone nous pouvons vérifier le nombre de pièces et d’objets obtenus. Enfin, Universal Studios Japan participe au programme de lutte contre les maladies dans les parcs à thème, garantissant diverses mesures de sécurité visant à assurer la sécurité de tous les visiteurs. En guise d’aboutissement, nous vous laissons une petite galerie qui n’a pas de déchets.

