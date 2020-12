Cela fait plus de deux ans depuis Super Smash Bros.Ultimate mis en vente pour Nintendo Commutateur, et depuis lors, le titre n’a cessé d’ajouter du nouveau contenu et de créer de nouveaux événements et tourous pour une communauté plus vivante que jamais. Et en parlant de tournois, maintenant le la prochaine de ces compétitions aura lieu Et, la vérité est que ce sera une compétition dans laquelle nous verrons un grand nombre de champignons sur le champ de bataille. Il est temps de montrer que nous pouvons continuer à nous battre même si nous sommes gonflés aux champignons!

Les champignons erreront librement sur les scènes du prochain tournoi Super Smash Bros.Ultimate

【ト ー ナ メ ン ト イ ベ ン ト】

12/11 (金) か ら 3 日間 、 3 種類 の キ ノ コ だ け が 出現 す る 「キ ノ コ に ご 用心! ス” マ ッ シ ュ “ト ー ナ メ ン ト」 」開 開 大 大 き た ……………………………………………………惑 わ さ れ な い よ う に 勝利 を 目 指 し て く だ さ い。 # ス マ ブ ラ SP pic.twitter.com/UA2Ta5WvAz – 大乱 闘 ス マ ッ シ ュ ブ ラ ザ ー ズ 【ス マ ブ ラ 公式】 (@SmashBrosJP) 9 décembre 2020

Comme annoncé par le compte Twitter officiel japonais dédié à Super Smash Bros.Ultimate, le prochain tournoi en ligne qui aura lieu fera apparaître de nombreux champignons sur scène, il est donc temps de montrer ce que l’on sait avec les effets que ceux-ci peuvent provoquer. Bien sûr, contrairement aux tournois précédents, cette fois, il n’y a pas de limitations pré-personnage. Concernant les dates, le tournoi Il débutera le vendredi 11 décembre et, comme d’habitude, durera 3 jours. Vous n’avez pas à vous reposer sur vos lauriers pour atteindre la première place de ce nouveau tournoi!

Et vous, avez-vous participé à l’un des tournois en ligne qui ont eu lieu jusqu’à présent dans Super Smash Bros.Ultimate et avez-vous montré ce que vous pouvez faire avec chacun des personnages disponibles dans le jeu ou êtes-vous l’un de ceux qui Ils préfèrent se concentrer sur les modes de jeu hors ligne et ce tournoi ne les accompagne pas beaucoup? Quoi qu’il en soit, il existe de nombreuses façons de profiter de ce titre!

