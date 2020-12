Une des grandes surprises des Game Awards était l’arrivée de Sefirot dans Super Smash Bros.Ultimate. Il est l’un des personnages les plus aimés et les plus surprenants de Final Fantasy VII et, sans aucun doute, l’un des plus recherchés par les joueurs depuis des années. Quelque chose qui, enfin, et de la manière la plus inattendue, arrivera dans le jeu en tant que personnage jouable.

Sefirot nous a déjà laissé sans voix avec sa bande-annonce de présentation, mais maintenant c’est avec son gameplay qu’il a réussi à attirer l’attention de joueurs du monde entier. Et ce n’est pas pour moins car il a un style de jeu qui attire l’attention de tous les utilisateurs, même ceux qui font encore leurs premiers pas dans le travail de combat de Nintendo.

La meilleure chose à propos de ce personnage est que non seulement nous pouvons profiter de son gameplay la semaine prochaine, mais il est également une surprise pour tous ceux qui ont acheté le DLC de personnage Et c’est que, si vous voulez obtenir ce grand méchant à l’avance, vous ne pouvez pas manquer l’occasion de participer à l’événement disponible de ce 18 décembre au 23 décembre où, si vous parvenez à vaincre le méchant dans l’un de ses niveaux, vous ajouterez à votre escouade de combattants.

Super Smash Bros.Ultimate est disponible sur Nintendo Switch. C’est l’une des grandes propositions présentes dans la console hybride qui représente une révolution pour les joueurs. Et ce n’est pas étonnant car cela offre à tous les joueurs la possibilité de mettre leurs compétences à l’épreuve de manière totalement unique et surprenante. D’autant plus que ce méchant rejoint la liste des combattants.