Le développeur indépendant Platine Devices a annoncé il y a longtemps qu’il travaillait sur Maid-san wo Migi ni: Shooting Star, également connu sous le nom de Super zangyura, le remake de Zangyura, un jeu de plateformes et exploration sous la formule bien connue de Metroidvania et avec une esthétique visuelle style anime rappelle la saga Touhou sortie il y a quelques années sur PC. Après un certain temps, cependant, il est devenu un titre totalement nouveau, bien qu’il était initialement prévu de sortir en 2020, à la fin, le processus de développement complet a conduit à devoir le placer pour printemps de l’année en cours 2021, bien qu’elle ait déjà été présentée dans le système japonais de classification par âge. Comme pour le reste des territoires, une date est toujours en suspens, puisque même le jeu original pour PC n’était pas situé en dehors du pays du soleil levant, j’espère qu’avec ce nouvel opus pour Nintendo Switch, il y aura plus de chance à cet égard. En ce moment, il y a une première bande-annonce de présentation où nous pouvons voir le jeu en mouvement, en attendant de nouvelles informations à ce sujet dans un proche avenir:

Bande-annonce de Super Zangyura (Nintendo Switch eShop)

Le jeu d’action à défilement latéral met les joueurs aux commandes d’une femme de chambre qui mourra encore et encore alors qu’elle traversera un château abandonné rempli de pièges terribles en utilisant une boule de fer comme arme. Un jeu de style Castlevania avec beaucoup d’énigmes et de pièges à résoudre. Trouvez des clés pour déverrouiller de nombreuses portes qui bloquent votre chemin (et essayez essentiellement de ne pas vous faire tuer en le faisant). Il y a beaucoup de murs secrets accessibles à pied et cassables à rechercher / écraser, au cas où vous seriez coincé. Il a également des boss assez sympas à la fin de chaque chapitre.

