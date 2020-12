Ori et la volonté des feux follets est arrivé en format physique sur Nintendo Switch cette semaine, avec Ori and the Blind Forest, afin que les joueurs puissent accompagner cet esprit dans les deux tranches qui font partie de la saga. Ainsi, dans une interview avec le portail anglophone Nintendo Everything, Gennadiy Korol, l’un des co-fondateurs de Moon Studios, a évoqué la difficultés d’amener ce deuxième opus sur la console hybride du Great N. De nombreux défis ont dû être relevés pour garantir la qualité!

Comme le commente Gennadiy Korol, le port Switch a pris environ trois mois et demi et était un travail assez intense, mais tout le travail d’optimisation qu’ils avaient effectué pour la plate-forme Xbox a beaucoup aidé comme point de départ. Cependant, au départ, le jeu ne fonctionnait qu’à 24 ips sur la console hybride, mais à la fin, ils ont fait briller Ori et la volonté des Wisps sur la Nintendo Switch en prenant quelques risques et en apportant de grands changements pour atteindre cette qualité. visuel qu’il méritait. Enfin, 60 fps ont été atteints, donc tout ce travail supplémentaire a porté ses fruits et les joueurs seront certainement satisfaits du résultat.

Par conséquent, nous voyons que faire passer un jeu d’une plate-forme à une autre ne consiste pas simplement à copier et coller, mais plusieurs changements doivent être apportés pour que les titres brillent comme ils le méritent, comme cela s’est produit maintenant avec Ori et le Volonté des Wisps. Et vous, avez-vous déjà joué à cette saga sur Nintendo Switch ou l’avez-vous fait sur une autre plateforme? Par ici, un serveur a joué le premier sur PC et maintenant c’est avec la suite sur la console hybride.

