L’inattendu Direct axé sur son domaine thématique à l’intérieur d’Universal Studios Japan sera réalisé en moins de 24 heures.

Par Angel Herrera / Mis à jour le 18 décembre 2020 à 05h07 2 commentaires

Et comme s’il ne suffisait pas de faire des présentations dédiées aux jeux indépendants et à Super Smash Bros.Ultimate cette semaine, Nintendo vient d’annoncer une surprise directe dans quelques heures. Cependant, et contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, cela ne se concentrera sur aucun jeu ou console, mais sur Super Nintendo World, la zone thématique qui est en cours de construction à l’intérieur du parc d’attractions de Universal Studios à Osaka, Japon.

Ce Direct inattendu aura lieu moins de 24 heures, le jour 18 déc. à 15h00, heure du Pacifique (17h00 heure du centre du Mexique / 18h00 heure de la Colombie / 00h00 le 19 décembre en Espagne). Cela durera un peu plus de 15 minutes et nous permettra de jeter un coup d’œil sur son domaine thématique tant attendu.

Il est important de noter que le Direct sera entièrement dédié à Super Nintendo World et ne montrera aucun type de jeu ou de produit d’entreprise. Donc, si vous faites partie de ceux qui attendent une éventuelle surprise, nous vous suggérons de ne pas espérer.

Super Nintendo World ouvrira ses portes le 4 février 2021. Avec cette transmission spéciale, on peut espérer que le grand N et Universal nous permettront de nous faire une idée des attractions que nous pouvons visiter et de connaître le design final de la zone.

