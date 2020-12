Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme chaque mois, Prime Gaming, anciennement connu sous le nom de Twitch Prime, renouvelle son catalogue de jeux que les membres Prime peuvent télécharger s’ils disposent d’un abonnement actif au service. Une sélection intéressante de titres avait déjà été annoncée pour décembre, mais apparemment, ils ont gardé une surprise pour plus tard, car aujourd’hui, il a été annoncé que les abonnés au service pourront télécharger un package exclusif de Fall Guys et 3 grands indépendants, parmi lesquels sont les 2 derniers jeux des créateurs de Banjo-Kazooie.

C’est vrai, nous nous référons à Yooka-Laylee, à la fois l’original et le dernier épisode, Yooka-Laylee: The Impossible Lair, qui a fait ses débuts en 2019. Ces 2 titres ne sont pas venus seuls, car le distributeur Team17 a gardé une autre surprise, puisque Les abonnés au service pourront également télécharger le jeu de cuisine en désordre Overcooked !. Cependant, afin de ne pas perdre la tradition de Noël, vous devrez attendre le 24 décembre pour les demander, selon les informations de VG247, mais sachez que les titres Yooka-Laylee apparaissent déjà sur la page officielle Prime Gaming avec le possibilité de les demander.

Comment obtenir un forfait gratuit pour Fall Guys?

Si vous pensez qu’il reste trop de temps pour arriver à cette date, ne vous inquiétez pas, vous pouvez alléger l’attente grâce à un nouveau package spécialement conçu pour cette période de l’année. Nous parlons de Pack de costumes d’aventure glacialeUn pack spécial Fall Guys que les fans du jeu ne voudront pas manquer, car il comprend le costume Winter Warmer et 3 couronnes supplémentaires que vous pouvez utiliser dans Fall Guys pour acheter plus de skins.

Si vous souhaitez obtenir ces récompenses exclusives de Prime Gaming, vous devrez suivre les étapes que nous avons mentionnées. Tout d’abord, vous devez avoir un compte Amazon avec un abonnement Prime actif. Par la suite, vous devez ouvrir Fall Guys sur la plateforme de votre choix. Ensuite, vous devrez aller dans la section Paramètres ou Paramètres et sélectionner Profil ou Profil, où vous trouverez l’option de lien avec le compte Amazon. En sélectionnant cette option, vous recevrez un code unique que vous devrez utiliser dans votre compte Prime avec Fall Guys et pour cela vous n’aurez qu’à vous rendre sur le site Amazon et enregistrer le code.

Une fois cela fait, vous pourrez profiter des récompenses du jeu. Vous devez tenir compte du fait que vous devrez peut-être redémarrer le titre si le contenu n’apparaît pas. L’offre est désormais disponible et prendra fin le 15 janvier 2021. Dans le cas où vous ne disposez pas de Prime, nous vous informons que le package Pack de costumes d’aventure glaciale est disponible pour 4,99 $ USD ou 57,99 $ MXN sur Steam.

Costume de réchauffeur d’hiver

Il y a plus de 20 jeux SNK qui vous attendent chez Prime Gaming

De plus, sachez que ce ne sont pas les seuls avantages que vous pouvez obtenir si vous êtes membre Prime en décembre. Nous vous rappelons que ce mois-ci, ils sont arrivés au catalogue des titres gratuits Battlefield 3 (dans Origin), HyperDot, The Spectrum Retreat, Wizard of Legend, Lost Horizon, Sigma Theory: Global Cold War, Turmoil, Ironcast et Close to the Sun, et beaucoup de ils quitteront le service en janvier prochain.

De plus, nous vous rappelons qu’il existe des dizaines de jeux SNK que vous pouvez déjà revendiquer. Si vous souhaitez vérifier tout le butin que vous pouvez obtenir si vous êtes un membre Prime, nous vous invitons à visiter la page officielle de Prime Gaming.

Qu’as-tu pensé de ces surprises? Espériez-vous télécharger ces titres grâce à Prime? Dites le nous dans les commentaires.

Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à Prime Gaming en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2, 3