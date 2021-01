Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Niantic avait clairement indiqué avant la fin de 2020 qu’en janvier, il y aurait un grand nombre d’événements et de nouvelles dans Pokémon GO. Eh bien, ce qui était plus intéressant pour beaucoup, c’est que le développeur avait confirmé qu’une nouvelle mégaévolution apparaîtrait dans le jeu et après quelques indices, il a été révélé aujourd’hui qu’il s’agissait du Pokémon Static Electricity et qu’il était désormais disponible.

Sans trop anticiper son arrivée, Niantic a révélé aujourd’hui de manière presque surprenante que Mega Ampharos se trouve déjà dans Pokémon GO. Cette créature est la forme méga évoluée d’Ampharos, le Pokémon Static Electricity, qui a fait ses débuts à Johto et a atteint sa forme méga évoluée dans Pokémon X & Y.

Dans le cas où vous l’avez manqué: des lots contenant de nombreux articles vendus pour 1 Pokécoin sont de retour dans Pokémon GO.

Niantic a confirmé qu’il est déjà possible de trouver ce Pokémon dans Mega Raids. Les créatures présentes dans ces batailles tournent généralement, Mega Ampharos est arrivé le 19 janvier et pour l’instant on ne sait pas avant quand Mega Ampharos quittera les Mega raids.

Nous vous rappelons que la seule façon de faire évoluer Ampharos méga est d’utiliser la méga énergie, qui est un objet qui est consommé lors de son utilisation et vous pouvez l’obtenir en participant et en remportant les raids Mega Ampharos Mega. Quelque chose d’intéressant que vous devez savoir si vous voulez l’affronter au combat, c’est que ce Pokémon acquiert le type Dragon en dehors d’Electrique, qui reste son type principal. Cela dit, nous vous recommandons de transporter des Pokémon puissants avec des mouvements de type Terre, principalement; ceux qui connaissent les attaques de type Steel sont également utiles dans une moindre mesure.

Vous pourrez bientôt attraper de nombreux Mareep

Sûrement, après avoir vu la nouvelle méga évolution qui a été ajoutée à Pokémon GO, vous voudrez méga évoluer un Ampharos pour l’enregistrer dans le Pokédex. Eh bien, si vous n’avez pas d’Ampharos, ne vous inquiétez pas, il y aura bientôt un événement où vous pourrez obtenir plusieurs Mareeps.

Niantic a également annoncé une grosse surprise, puisque pour célébrer l’incursion de Mega Ampharos dans le titre dimanche prochain, le 24 janvier de 11h00 à 17h00 (heure locale), un jour de la Encens qui mettra en vedette la première étape d’Ampharos, Mareep.

Pendant cette période, les entraîneurs pourront trouver plus fréquemment Mareep dans la nature en utilisant Encens et, en plus d’avoir la possibilité de trouver sa version brillante ou variocolor, ils pourront également obtenir Ampharos qui connaît Dragon Pulse, une attaque exclusive d’un Dernière journée communautaire. En plus de tout ce qui précède, il sera également possible d’attirer des Pokémon de type Electrique et Dragon. De 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00 il sera possible de retrouver les créatures de type électrique Pikachu, Magnemite, Voltorb, Chinchou, Mareep, Plusle, Minun et Stunfisk avec un peu plus de chance . Pendant les autres heures (de 13h00 à 14h00 et de 16h00 à 17h00) des Pokémon apparaîtront ou dont les évolutions sont de type Dragon, comme Horsea, Dratini, Mareep, Trapinch, Vibrava, Swablu et même Bagon si vous avez de la chance.

Image: Niantic

Qu’avez-vous pensé de l’ajout de Mega Ampharos? L’avez-vous déjà enregistré dans le Pokédex? Dites le nous dans les commentaires.

Mega Ampharos arrive juste à temps pour célébrer le coup d’envoi de l’événement axé sur Johto, la région où votre espèce a été découverte à l’origine. L’événement mondial Pokémon GO Tour: Kanto aura lieu très prochainement, donc si vous souhaitez participer et tout savoir à ce sujet, nous vous invitons à consulter cette page.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à ce titre en visitant notre minisite qui lui est dédié.

