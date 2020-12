La dernière mise à jour du jeu ajoute également une difficulté mortelle qui promet de mettre les joueurs à l’épreuve.

Tout le monde le dirait, mais cela fait presque un mois depuis le lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Ces derniers jours, les équipes de Xbox Game Studios n’ont cessé de travailler pour améliorer leurs aventures avec des versions Optimisé pour la série Xbox. Nous parlons de ces titres qui ont des améliorations techniques dans la nouvelle génération, une liste qui s’allonge cette semaine avec l’inclusion de State of Decay 2.

Comme la Xbox elle-même le mentionne sur son site officiel, le jeu de survie zombie en monde ouvert a reçu une mise à jour avec des actualités sur toutes ses plateformes. Bien que le point culminant de tous, soit l’inclusion de leur améliorations de nouvelle génération: “State of Decay 2 est déjà optimisé pour Xbox Series X et Series S”, déclare Henry Goffin, chef de produit chez Undead Labs. En cela, le responsable du jeu cite des améliorations telles que “des temps de chargement rapides, plus de détails dans le monde et dans l’ombre, et certains 60 images par seconde maîtrise les résolutions jusqu’à 4K“.

Comme vous pouvez l’imaginer, ces 4K sont sur Xbox Series X, et Undead Labs ne précise pas quelle est la résolution du jeu dans le modèle de la série S. Au-delà des consoles de nouvelle génération, les dernières Mise à jour de State of Decay 2 Cela ajoute également une nouveauté qui promet de rendre les choses difficiles pour les joueurs, littéralement: le nouveau Difficulté mortelle. Par son nom, vous aurez déjà l’idée qu’il s’agit d’un nouveau mode de difficulté plus extrême, avec moins de ressources disponibles dans votre monde, des fléaux et des hordes plus fréquents, et en général, des ennemis beaucoup plus meurtriers.

Avec l’arrivée de la difficulté mortelle de nouvelles réalisations sont ajoutées dans le jeu, vaut 100 Gamerscore. Et tous les aspects individuels de cette difficulté peuvent être combinés et ajustés au goût dans le cadre du options de difficulté personnalisées offert par le jeu. Nous vous rappelons que Undead Labs travaille actuellement sur le développement de State of Decay 3 pour la nouvelle génération de Xbox, mais en attendant de connaître l’actualité de ce titre, nous vous invitons à revoir notre analyse de State of Decay 2.

