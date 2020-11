Téléchargements, essais gratuits et week-ends de retour en jeu, le point culminant de jouer gratuitement ces jours-ci.

Peut-être que l’attention de beaucoup d’entre nous est déjà concentrée sur le lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S en seulement quatre jours, mais les jeux vidéo gratuits ne reposent pas avant les grandes sorties, nous laissant plusieurs titres sur PC pour profiter de quelques jours ou télécharger pour toujours assez intéressant. Comme tous les vendredis dans 3DJuegos, nous vous présentons un bilan des temps forts du week-end.

Type: Essai à durée limitée

ARK: Survival Evolved continue d’accumuler des chiffres d’activité sur Steam à la hauteur de très peu de titres, mais les responsables ne se détendent pas et recherchent de nouveaux joueurs ce week-end qui osent le défi de survivre sur une île avec des dinosaures et d’autres créatures préhistoriques pour tuer, apprivoiser, reproduire et monter.

Tapez: Téléchargez-le et conservez-le pour toujours!

Le simulateur de donjon le plus grand, le meilleur et le plus diabolique qui ait jamais existé. C’est ainsi que Dungeons 3 est présenté, le seul jeu vidéo qu’ils nous offrent sur Epic Games Store la semaine prochaine. L’aventure a été lancée en 2017 et intègre un mode stratégie afin que les utilisateurs puissent conquérir la surface.

Tapez: Téléchargez-le et conservez-le pour toujours!

Pendant un temps limité, les joueurs peuvent se procurer Kingdom: Classic, une belle aventure de stratégie médiévale en 2D et des graphismes pixel-art soignés. Le jeu vidéo nous encourage à endosser le rôle d’un roi ou d’une reine, à monter à cheval et à faire tout ce qu’il faut pour que nos domaines prospèrent.

Type: version gratuite [Versión Especial]

Le RPG de stratégie SpellForce 3 fête ses trois ans dans quelques semaines, avec un prix d’achat actuel sur Steam de 49,99 euros, ce qui peut générer de nombreux doutes chez certains utilisateurs. Des doutes qui peuvent être renversés avec leur Versus Edition, une édition du jeu vidéo qui donne un accès limité aux champs de bataille d’Eo gratuitement.

Type: Retour au week-end de jeu

Blizzard organise ce qu’ils appellent un week-end de retour au jeu World of Warcraft ces jours-ci. Le MMO classique et encore plus réussi de la firme nord-américaine offre aux joueurs l’accès à tous ses personnages – quel que soit leur niveau – afin de les accrocher à nouveau pour le lancement de Shadowlads.

Tu veux plus?

Pas assez pour vous avec toutes ces versions? N’hésitez pas à consulter notre index de tous les jeux gratuits de novembre pour les abonnés sur PC, PS4, Xbox One et le service Stadia de Google. En revanche, d’autres jeux gratuits annoncés il y a des semaines sont toujours disponibles en téléchargement, auxquels s’ajoutent sur PC une large liste de propositions classiques à télécharger dans GOG.

En savoir plus: Jeux gratuits.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');